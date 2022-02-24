***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.02.2022 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.02.2022
Alım
1.900,00
11.314,00
24.02.2022
Satım
1.900,00
11.382,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004191
BIST
18:051.851
En Yüksek
|Değişim
|: -8,17%
|| -164,65
|Açılış
|: 1.953
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016
|
1.953
En Düşük
1.827
18:0514,0272
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,2101
|Açılış
|: 14,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8500
|
14,6535
En Düşük
13,7709
18:0516,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,3896
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7000
|
16,6042
En Düşük
15,4856
18:05849,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,04
|Açılış
|: 849,45
|
|Önceki Kapanış
|: 848,41
|
922,12
En Düşük
845,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALKA
|17,82
|55.872.804
|% 10,00
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|ULUUN
|6,46
|212.334.129
|% 3,86
|
|DAGHL
|14,00
|7.214.089
|% 3,70
|
|ANHYT
|14,16
|9.653.386
|% 2,39
|
|INFO
|6,12
|19.552.712
|% -10,00
|
|MRSHL
|190,80
|1.204.779
|% -10,00
|
|OZGYO
|1,89
|18.388.997
|% -10,00
|
|BFREN
|970,20
|11.825.569
|% -10,00
|
|BEYAZ
|7,56
|2.845.284
|% -10,00
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|THYAO
|25,28
|1.495.720.440
|% -9,97
|
|KRDMD
|10,55
|1.371.708.563
|% -9,98
|
|SISE
|11,74
|991.665.889
|% -8,78
|
|HUNER
|2,66
|883.900.720
|% 9,92
|
|YKBNK
|3,53
|988.032.258
|% -9,95
|
|GARAN
|11,01
|2.129.816.651
|% -5,33
|
|EREGL
|29,08
|4.315.211.010
|% -4,40
|
|ODAS
|1,26
|178.933.718
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0256
|14,0272
|% 1,52
|
|Euro
|15,7407
|16,0474
|% 2,49
|
|Sterlin
|18,7013
|18,7951
|% 0,24
|
|Frank
|15,0793
|15,1701
|% 0,62
|
|Riyal
|3,7223
|3,7410
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-19,08
|
|Altın Gr.
|849
|849
|0,90
|
|Cumhuriyet
|6.078
|6.170
|457,00
|
|Tam
|6.049
|6.206
|463,52
|
|Yarım
|2.924
|3.002
|224,22
|
|Çeyrek
|1.466
|1.501
|112,11
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,00
|95,00
|0,95
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU100
Endeks 1, 848 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 31 altında . İşlem hacmi 24, 624.00 milyon TL de
-
17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, GUBRF, KRDMD
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -150, 49 kaybederek (% -8.28 ) 1, 666
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ALKA
-
17:51
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KUYAS, KERVN, RYSAS, SOKM, ARDYZ, HATEK, BEYAZ, GRNYO, KORDS, BERA