***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.03.2022 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.03.2022
Alım
250,00
1.537,50
18.03.2022
Satım
250,00
1.537,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011510
BIST
18:052.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 10,67
|Açılış
|: 2.141
|
|Önceki Kapanış
|: 2.134
|
2.149
En Düşük
2.133
18:0514,7936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0918
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,8245
En Düşük
14,6600
18:0516,3773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0518
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2800
|
16,4202
En Düşük
16,2537
18:05917,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 917,14
|
|Önceki Kapanış
|: 917,19
|
924,63
En Düşük
911,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|381,10
|43.481.428
|% 9,99
|
|IDEAS
|19,23
|14.100.689
|% 9,95
|
|SANEL
|7,23
|6.817.898
|% 9,88
|
|AVTUR
|2,36
|5.049.389
|% 9,77
|
|EUHOL
|3,28
|66.716.077
|% 9,70
|
|PKENT
|354,00
|49.568.883
|% -9,99
|
|AVGYO
|2,88
|38.683.403
|% -9,72
|
|ORCAY
|18,81
|191.626.454
|% -9,57
|
|ORMA
|28,00
|100.880
|% -5,15
|
|OYLUM
|4,78
|5.656.157
|% -4,97
|
|THYAO
|27,72
|2.885.644.000
|% -0,50
|
|EREGL
|36,16
|2.364.324.707
|% 1,12
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|FROTO
|294,60
|983.889.275
|% -2,84
|
|DOHOL
|3,51
|656.970.392
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,91
|714.974.677
|% 0,51
|
|KARSN
|4,34
|705.583.169
|% 4,08
|
|PETKM
|8,66
|1.296.627.801
|% 2,36
|
|KRDMD
|14,75
|1.870.002.702
|% -1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7915
|14,7936
|% 0,62
|
|Euro
|16,3465
|16,3773
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,4651
|19,5627
|% 1,11
|
|Frank
|15,8142
|15,9094
|% 1,32
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-15,17
|
|Altın Gr.
|917
|918
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|-11,00
|
|Tam
|6.047
|6.199
|-10,57
|
|Yarım
|2.923
|2.999
|-5,11
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|-2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,11
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,70
|