***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.03.2022 18:42
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.03.2022
Alım
2.250,00
14.530,00
31.03.2022
Satım
1.750,00
11.285,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014723
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 3,15
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.245
En Düşük
2.221
18:0514,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0366
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6915
En Düşük
14,5922
18:0516,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0452
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2546
18:05917,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 6,66
|Açılış
|: 917,66
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
918,51
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TURGG
|216,70
|55.716.088
|% 10,00
|
|ASUZU
|74,80
|146.750.890
|% 10,00
|
|AYCES
|72,05
|6.276.427
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.704.404
|% 10,00
|
|PENTA
|374,80
|47.442.112
|% 9,98
|
|GZNMI
|40,32
|242.496.306
|% -10,00
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,15
|164.769.202
|% -8,30
|
|ISBTR
|51.989,00
|321.817
|% -5,98
|
|SERVE
|18,83
|380.461
|% -5,38
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,25
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,53
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 3,88
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,60
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% -0,97
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 2,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6769
|14,6897
|% 0,25
|
|Euro
|16,2944
|16,3089
|% -0,28
|
|Sterlin
|19,2316
|19,3280
|% 0,16
|
|Frank
|15,8538
|15,9493
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9009
|3,9205
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|13,98
|
|Altın Gr.
|918
|918
|6,66
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
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