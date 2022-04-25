***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.04.2022 20:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.04.2022
Alım
500,00
3.360,00
25.04.2022
Satım
1.000,00
6.690,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023650
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,10
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0364
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7821
En Düşük
14,7180
18:0515,8443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0773
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8064
18:05901,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -14,37
|Açılış
|: 900,91
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
898,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|3,96
|122.318.524
|% 10,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 9,99
|
|DAGHL
|28,20
|5.780.153
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.662.304
|% 9,97
|
|SILVR
|7,85
|38.000.038
|% 9,94
|
|KGYO
|5,13
|3.199.130
|% -10,00
|
|SANEL
|5,26
|2.823.789
|% -6,90
|
|DESA
|11,13
|8.450.551
|% -5,36
|
|BALAT
|8,60
|305.716
|% -4,55
|
|PAPIL
|16,41
|13.876.128
|% -4,26
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% -0,35
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,56
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 2,41
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% -1,69
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% -2,75
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,59
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 1,53
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 5,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7730
|14,7754
|% 0,22
|
|Euro
|15,8265
|15,8430
|% -0,49
|
|Sterlin
|18,7624
|18,8565
|% -0,57
|
|Frank
|15,3416
|15,4340
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9271
|3,9468
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-34,61
|
|Altın Gr.
|901
|901
|-14,45
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,23
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem