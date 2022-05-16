***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.05.2022 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.05.2022
Alım
1.281,00
11.767,70
16.05.2022
Satım
1.574,00
14.487,94
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030641
BIST
18:052.391
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -28,44
|Açılış
|: 2.419
|
|Önceki Kapanış
|: 2.419
|
2.425
En Düşük
2.391
18:0515,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0828
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6656
En Düşük
15,4564
18:0516,2229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1095
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,3568
En Düşük
16,0891
18:05906,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,41
|Açılış
|: 906,23
|
|Önceki Kapanış
|: 901,82
|
936,74
En Düşük
893,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|22,00
|2.850.783
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,63
|88.505.453
|% 9,98
|
|IMASM
|35,26
|17.757.216
|% 9,98
|
|UFUK
|44,96
|2.668.895
|% 9,98
|
|TMPOL
|18,97
|22.644.861
|% 9,97
|
|GZNMI
|36,44
|73.770.297
|% -9,98
|
|SELVA
|10,39
|2.522.079
|% -9,97
|
|LIDFA
|5,04
|14.989.620
|% -9,84
|
|GENIL
|18,18
|250.028.156
|% -9,73
|
|SKTAS
|3,92
|26.571.216
|% -9,68
|
|THYAO
|42,72
|4.912.218.718
|% 0,56
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|SAHOL
|19,23
|1.836.019.470
|% -0,31
|
|KRDMD
|14,91
|1.661.702.022
|% -4,85
|
|SISE
|19,30
|1.553.784.141
|% -2,08
|
|EKGYO
|2,62
|1.069.543.768
|% -2,60
|
|YKBNK
|4,34
|1.016.322.587
|% -4,62
|
|GARAN
|14,97
|2.190.708.687
|% -0,07
|
|KARSN
|5,44
|758.744.180
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,13
|146.018.599
|% 3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,5459
|15,5536
|% 0,49
|
|Euro
|16,1968
|16,2068
|% 0,58
|
|Sterlin
|19,0011
|19,0964
|% 0,41
|
|Frank
|15,4200
|15,5129
|% 0,20
|
|Riyal
|4,1334
|4,1541
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|0,33
|
|Altın Gr.
|906
|906
|4,41
|
|Cumhuriyet
|6.080
|6.172
|-24,00
|
|Tam
|6.055
|6.211
|-19,78
|
|Yarım
|2.926
|3.004
|-9,57
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|-4,79
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,42
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,19
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, TTKOM, THYAO
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 17 kaybederek (% -0.75 ) 2, 148
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, ULUUN, RHEAG, IMASM, MNDRS, DAGHL, ORCAY, BAGFS, EUHOL, TMPOL
-
17:59
OYLUM, ENSRI, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
KERVN, SELVA, DURDO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında