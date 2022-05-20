***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.05.2022 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.05.2022
Alım
2.000,00
16.600,00
20.05.2022
Satım
2.250,00
18.837,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031558
BIST
18:052.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -21,26
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.372
18:0515,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0770
|Açılış
|: 15,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
18:0516,8261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0101
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9482
En Düşük
16,7425
18:05943,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,03
|Açılış
|: 943,58
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
935,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KAPLM
|66,00
|17.284.097
|% 10,00
|
|IMASM
|46,90
|20.055.587
|% 9,99
|
|PRKAB
|34,86
|91.325.170
|% 9,97
|
|DAGHL
|23,68
|1.934.818
|% 9,94
|
|NUGYO
|6,20
|119.932.091
|% 9,93
|
|ORCAY
|19,71
|249.071.104
|% -10,00
|
|UFUK
|38,70
|1.204.427
|% -10,00
|
|ULUSE
|176,00
|77.650.811
|% -8,33
|
|SMRTG
|21,22
|161.180.547
|% -8,22
|
|MNDRS
|3,05
|32.691.843
|% -7,58
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|ASELS
|22,78
|3.551.688.376
|% 2,43
|
|THYAO
|42,86
|2.797.038.138
|% 1,08
|
|SISE
|19,42
|1.862.960.415
|% -2,46
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|YKBNK
|4,33
|1.566.112.231
|% -1,37
|
|EKGYO
|2,63
|681.140.631
|% 0,38
|
|GARAN
|16,25
|4.002.770.588
|% 3,83
|
|AKBNK
|8,04
|1.686.066.106
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,20
|238.830.483
|% 2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9001
|15,9189
|% 0,49
|
|Euro
|16,8010
|16,8261
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,8118
|19,9112
|% 0,34
|
|Frank
|16,2635
|16,3615
|% 0,05
|
|Riyal
|4,2306
|4,2519
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|2,26
|
|Altın Gr.
|944
|944
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.237
|6.331
|-18,00
|
|Tam
|6.205
|6.361
|-40,28
|
|Yarım
|2.999
|3.077
|-19,49
|
|Çeyrek
|1.504
|1.539
|-9,75
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,12
|11,14
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,26
|