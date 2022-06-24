***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.06.2022 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.06.2022
Alım
1,159.00
8,154.69
24.06.2022
Satım
1,159.00
8,184.36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039236
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0517,0687
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -0,2838
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,9088
18:0517,9770
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,3009
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,8451
18:051.009,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,95
|Açılış
|: 1.009,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.009,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9805
|17,0687
|% -1,64
|
|Euro
|17,9573
|17,9770
|% -1,65
|
|Sterlin
|21,0606
|21,1662
|% -0,61
|
|Frank
|17,9162
|18,0241
|% -0,20
|
|Riyal
|4,5728
|4,5957
|% -0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|3,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.011
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.704
|6.854
|-8,00
|
|Yarım
|3.291
|3.353
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.676
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,18
|21,20
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TURGG
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YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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