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***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

28.09.2022 18:29
***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşl


***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )

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Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
    İşlem Tarihi
    İşlem Niteliği
    İşleme konu payların nominal  tutarı (TL)
    İşlem Tutarı (TL)

    28.09.2022
    Alım
    1,251.00
    10,926.22

    28.09.2022
    Satım
    1,056.00
    9,299.52





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065780


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CANTE 120,00 107.912.492 % 9,99  
RODRG 42,94 13.952.919 % 9,99  
ENSRI 18,62 89.308.884 % 9,98  
IDEAS 25,62 45.969.177 % 9,96  
HKTM 42,64 69.402.365 % 9,95  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5073 18,5419 % 0,51  
Euro 18,0357 18,1067 % 2,36  
Sterlin 20,0992 20,2000 % 1,87  
Frank 18,8941 19,0080 % 2,07  
Riyal 4,9073 4,9319 % 0,42  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.661 1.661 31,90  
Altın Gr. 989 989 23,37  
Cumhuriyet 6.632 6.732 60,00  
Tam 6.689 6.793 117,00  
Yarım 3.254 3.321 58,00  
Çeyrek 1.632 1.660 28,00  
Gümüş.Ons 18,95 18,97 0,57  
Gümüş Gr. 11,27 11,29 0,38  
B. Petrol 87,79 87,79 2,92  
Seans Raporu 18:05
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