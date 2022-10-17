***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.10.2022 18:45
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.10.2022
Alım
250.00
2,137.50
17.10.2022
Satım
250.00
2,147.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072574
BIST
17:593.848
En Yüksek
|Değişim
|: 6,08%
|| 220,66
|Açılış
|: 3.641
|
|Önceki Kapanış
|: 3.627
|
3.854
En Düşük
3.641
17:5918,5782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6187
En Düşük
18,5275
17:5918,3003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,2357
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,3097
En Düşük
18,0503
17:59992,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 10,03
|Açılış
|: 992,00
|
|Önceki Kapanış
|: 981,97
|
997,12
En Düşük
979,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AZTEK
|20,46
|202.985.954
|% 10,00
|
|PENTA
|484,00
|7.450.212
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,85
|1.510.767.017
|% 10,00
|
|ERCB
|52,60
|87.169.153
|% 10,00
|
|MZHLD
|92,45
|83.403.098
|% 9,99
|
|ISATR
|331.333,30
|331.333
|% -9,37
|
|ATSYH
|108,50
|6.534.502
|% -9,36
|
|AGYO
|7,00
|104.538.568
|% -8,26
|
|KIMMR
|8,02
|13.085.979
|% -6,74
|
|BRKO
|1,86
|1.336.741
|% -5,58
|
|THYAO
|98,45
|8.997.328.931
|% 9,39
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ASELS
|32,70
|4.348.741.393
|% 5,01
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|SISE
|31,20
|3.886.557.889
|% 6,63
|
|EKGYO
|4,49
|4.216.267.654
|% 6,40
|
|PETKM
|14,22
|5.345.805.960
|% -2,54
|
|ISCTR
|9,39
|2.891.103.900
|% 9,95
|
|SKBNK
|1,89
|572.536.842
|% 9,88
|
|YKBNK
|9,71
|2.910.690.003
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5686
|18,5798
|% 0,07
|
|Euro
|18,2680
|18,3011
|% 1,31
|
|Sterlin
|21,1343
|21,2403
|% 2,12
|
|Frank
|18,5859
|18,6979
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9263
|4,9510
|% -0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.662
|17,02
|
|Altın Gr.
|993
|993
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|64,00
|
|Tam
|6.691
|6.766
|-24,00
|
|Yarım
|3.260
|3.307
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.654
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,74
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,19
|11,20
|0,28
|
|B. Petrol
|92,17
|92,17
|0,54
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GLYHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 510, 724 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 3, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 8 üstünde . İşlem hacmi 88, 330.00 milyon TL de
-
17:55ICBCT
Yüzde 9.88 oranında artışla 7.34 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 217 adet işlem
-
17:54SNGYO
Yüzde 9.50 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 640, 369 adet işlem
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 9 artarak (% 6.29 ) 3, 410