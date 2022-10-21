***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.10.2022 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.10.2022
Alım
3,750.00
35,956.45
21.10.2022
Satım
3,750.00
36,125.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073376
BIST
18:053.935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 33,78
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.952
En Düşük
3.888
18:0518,5898
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0170
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,4110
18:0518,2339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
17,9901
18:05980,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,82
|Açılış
|: 980,29
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
983,20
En Düşük
965,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|75,90
|567.121.182
|% 10,00
|
|NTHOL
|12,98
|226.242.468
|% 10,00
|
|PENTA
|708,50
|178.062.900
|% 10,00
|
|AGESA
|31,90
|67.929.817
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|42.789.691
|% 10,00
|
|ETILR
|8,72
|89.129.729
|% -6,03
|
|ATSYH
|120,70
|4.008.261
|% -5,56
|
|SNKRN
|17,40
|2.381.564
|% -5,23
|
|NTGAZ
|28,88
|118.080.363
|% -4,56
|
|ODAS
|7,93
|1.518.773.164
|% -3,65
|
|THYAO
|97,95
|5.836.673.319
|% -1,11
|
|SISE
|32,00
|3.555.097.170
|% 2,04
|
|TUPRS
|380,00
|3.311.801.198
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|SASA
|93,15
|3.145.649.643
|% 9,27
|
|EKGYO
|4,64
|3.164.088.261
|% 3,11
|
|TSKB
|2,90
|1.132.588.205
|% 3,57
|
|SKBNK
|1,96
|727.726.223
|% 2,62
|
|YKBNK
|9,48
|2.758.556.731
|% -2,17
|
|VAKBN
|8,91
|1.868.030.185
|% 0,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5807
|18,5868
|% -0,11
|
|Euro
|18,2337
|18,2418
|% 0,19
|
|Sterlin
|20,7386
|20,8426
|% -0,44
|
|Frank
|18,4377
|18,5488
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9292
|4,9539
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|16,41
|
|Altın Gr.
|981
|982
|8,33
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|8,00
|
|Tam
|6.655
|6.773
|64,00
|
|Yarım
|3.243
|3.311
|31,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.655
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,91
|18,94
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,08
|
|B. Petrol
|92,46
|92,46
|0,08
|