***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
31.10.2022 18:45
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
31.10.2022
Alım
1,750.00
18,342.50
31.10.2022
Satım
1,750.00
18,390.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075562
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.982
En Düşük
3.881
18:0518,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,3767
18:0518,3951
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,1415
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,3351
18:05980,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,41
|Açılış
|: 980,36
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
977,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5830
|18,6103
|% 0,16
|
|Euro
|18,3752
|18,3934
|% -0,77
|
|Sterlin
|21,3589
|21,4660
|% -0,73
|
|Frank
|18,5056
|18,6171
|% -0,41
|
|Riyal
|4,9390
|4,9638
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,61
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.603
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.218
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
-
17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
-
17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
-
17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de