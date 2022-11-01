***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.11.2022 19:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.11.2022
Alım
2,824.00
29,769.68
01.11.2022
Satım
2,824.00
30,015.07
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076064
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,3803
18:0518,3591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0445
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,1053
18:05983,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,59
|Açılış
|: 983,46
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
972,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5948
|18,6019
|% -0,02
|
|Euro
|18,3384
|18,3508
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,2477
|21,3543
|% -0,06
|
|Frank
|18,5248
|18,6364
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9357
|4,9604
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|11,14
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.547
|6.625
|-26,00
|
|Yarım
|3.190
|3.239
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.619
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,62
|19,64
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,31
|
|B. Petrol
|94,78
|94,78
|1,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de