***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.11.2022 18:42
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.11.2022
Alım
2,500.00
26,085.00
08.11.2022
Satım
2,500.00
26,015.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078271
BIST
18:054.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 28,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
18:0518,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1276
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
18:0518,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 0,2455
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7827
En Düşük
18,4643
18:051.025,72
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 30,57
|Açılış
|: 1.025,72
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.026,75
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|162,80
|776.946.178
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|1.098.139
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.682.808
|% 10,00
|
|KMPUR
|117,70
|114.465.646
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.168.576.061
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|184.680.778
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.506.349
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.814,90
|1.587.630
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|88.762.086
|% -9,97
|
|KIMMR
|8,25
|110.391.247
|% -9,93
|
|THYAO
|113,00
|13.413.483.178
|% 5,41
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ASELS
|36,18
|6.081.734.935
|% 1,46
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EKGYO
|5,20
|7.912.257.191
|% 8,56
|
|ISCTR
|9,06
|3.379.602.535
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,96
|4.761.558.013
|% -6,43
|
|EREGL
|35,74
|12.856.511.152
|% -2,40
|
|SKBNK
|2,11
|688.785.892
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5951
|18,6046
|% 0,69
|
|Euro
|18,7600
|18,7805
|% 1,32
|
|Sterlin
|21,4993
|21,6071
|% 1,33
|
|Frank
|18,8214
|18,9348
|% 1,08
|
|Riyal
|4,9322
|4,9569
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|40,97
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|30,92
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.846
|6.915
|167,00
|
|Yarım
|3.336
|3.381
|82,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.690
|40,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,59
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|12,91
|12,93
|0,56
|
|B. Petrol
|97,22
|97,22
|-0,70
|