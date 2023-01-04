***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.01.2023 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.01.2023
Alım
1,500.00
19,187.50
04.01.2023
Satım
1,507.00
19,459.10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093307
BIST
18:055.523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,83%
|| -103,08
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.479
18:0518,7423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,9294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1633
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
18:051.120,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 15,09
|Açılış
|: 1.120,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|5.230,80
|317.370.723
|% 10,00
|
|KONYA
|4.177,00
|521.553.197
|% 10,00
|
|EYGYO
|22,90
|17.363.742
|% 9,99
|
|POLTK
|1.792,80
|41.863.760
|% 9,99
|
|ADEL
|135,50
|99.295.705
|% 9,98
|
|ULUSE
|225,00
|55.496.424
|% -10,00
|
|BALAT
|22,52
|2.315.532
|% -9,99
|
|ASUZU
|196,70
|329.137.320
|% -9,98
|
|MRGYO
|6,05
|10.609.303
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.697.732
|% -9,93
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|ASELS
|65,15
|7.336.985.567
|% -5,72
|
|THYAO
|144,50
|7.306.022.121
|% -1,97
|
|EKGYO
|9,42
|7.854.166.865
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,79
|9.632.824.447
|% 5,21
|
|EREGL
|42,92
|13.626.699.543
|% 1,61
|
|YKBNK
|11,64
|3.644.277.309
|% -0,77
|
|ISCTR
|12,53
|3.484.685.911
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7404
|18,7423
|% 0,11
|
|Euro
|19,9156
|19,9294
|% 0,83
|
|Sterlin
|22,5171
|22,6300
|% 0,79
|
|Frank
|20,1292
|20,2505
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9701
|4,9950
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|20,43
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|13,53
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.564
|7.632
|57,00
|
|Yarım
|3.663
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,09
|
|B. Petrol
|78,11
|78,11
|-3,99
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -104, 13 kaybederek (% -1.71 ) 5, 992
-
17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, BFREN
-
17:58XU100
Endeks 5, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 67 altında . İşlem hacmi 116, 242.00 milyon TL de
-
17:58SUNTK
Yüzde -5.04 oranında düşüşle 50.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 530 adet işlem
-
17:57MARKA
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 431, 235 adet işlem