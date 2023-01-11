***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
11.01.2023 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
11.01.2023
Alım
2,276.00
25,612.86
11.01.2023
Satım
1,707.00
18,870.60
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100524
BIST
17:224.729
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -259,11
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.729
17:2218,7799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,9380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
17:2220,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0427
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
17:221.128,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,48
|Açılış
|: 1.127,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.127,61
BIST En Aktif Hisseler17:22
|SDTTR
|56,65
|7.541.928
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.748.340
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|44.413.792
|% 9,93
|
|DIRIT
|7,43
|1.855.034
|% 9,91
|
|MAKIM
|25,48
|175.755.176
|% 7,06
|
|EPLAS
|34,92
|11.579.122
|% -10,00
|
|GOZDE
|21,06
|359.106.616
|% -10,00
|
|EGGUB
|90,00
|75.067.262
|% -10,00
|
|CLEBI
|531,90
|56.493.133
|% -10,00
|
|KONYA
|3.043,50
|204.772.401
|% -10,00
|
|THYAO
|125,30
|8.781.311.629
|% -4,50
|
|EREGL
|36,84
|6.412.869.808
|% -2,69
|
|ASELS
|52,80
|5.741.815.971
|% -9,20
|
|TUPRS
|473,00
|4.554.514.704
|% -0,48
|
|KOZAL
|518,80
|4.541.863.679
|% -7,85
|
|EKGYO
|8,08
|3.385.422.887
|% -4,94
|
|YKBNK
|8,59
|3.612.287.033
|% -9,86
|
|KRDMD
|17,19
|4.463.411.806
|% -5,24
|
|SKBNK
|2,55
|593.152.768
|% -6,59
|
|KATMR
|2,09
|423.474.396
|% -9,91
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7772
|18,7799
|% 0,03
|
|Euro
|20,1933
|20,2044
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7049
|22,8188
|% -0,18
|
|Frank
|20,1233
|20,2446
|% -0,70
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% -0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.638
|7.705
|-30,00
|
|Yarım
|3.710
|3.769
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.884
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|-0,18
|
|B. Petrol
|81,72
|81,72
|1,62
|