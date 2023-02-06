***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.02.2023 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.02.2023
Alım
750.00
7,807.50
06.02.2023
Satım
1,000.00
10,412.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110126
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0117
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8378
En Düşük
18,8232
18:0520,2207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2207
En Düşük
20,1778
18:051.130,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.130,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.132,12
En Düşük
1.130,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8307
|18,8378
|% 0,06
|
|Euro
|20,1952
|20,2207
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,5618
|22,6750
|% -0,01
|
|Frank
|20,1968
|20,3185
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|-1,12
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.719
|7.787
|-1,00
|
|Yarım
|3.771
|3.810
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,01
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|1,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS