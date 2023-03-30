***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.03.2023 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.03.2023
Alım
1,141.00
10,989.08
30.03.2023
Satım
1,571.00
15,246.20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129905
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0487
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1784
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.220,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 11,39
|Açılış
|: 1.220,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,12
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1647
|19,1688
|% 0,25
|
|Euro
|20,9087
|20,9369
|% 0,86
|
|Sterlin
|23,6500
|23,7686
|% 0,65
|
|Frank
|20,8940
|21,0199
|% 0,68
|
|Riyal
|5,0911
|5,1167
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|13,25
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,24
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.200
|8.299
|23,00
|
|Yarım
|4.020
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.030
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|0,27
|
|B. Petrol
|78,48
|78,48
|0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
-
17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem