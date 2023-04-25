***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.04.2023 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.04.2023
Alım
7,503.00
81,389.80
25.04.2023
Satım
7,503.00
81,717.12
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140939
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0234
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0699
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.243,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.243,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|MAKIM
|23,50
|63.545.821
|% 6,14
|
|OBASE
|17,07
|28.893.688
|% 4,02
|
|IZINV
|24,18
|13.789.979
|% 2,28
|
|BMSTL
|50,00
|128.250.445
|% 2,08
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|ONCSM
|81,80
|56.945.670
|% -7,93
|
|BVSAN
|53,80
|127.447.217
|% -7,40
|
|DAPGM
|40,00
|9.230.315
|% -4,90
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ALFAS
|311,40
|455.168.123
|% -4,48
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|KLSYN
|3,07
|38.799.290
|% -4,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4206
|19,4268
|% 0,12
|
|Euro
|21,3056
|21,3275
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,0132
|24,1336
|% -0,58
|
|Frank
|21,6912
|21,8218
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN