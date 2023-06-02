***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
02.06.2023 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
02.06.2023
Alım
1,258.00
13,850.30
02.06.2023
Satım
1,000.00
11,105.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155799
BIST
18:055.115
En Düşük
|Değişim
|: 3,13%
|| 155,17
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.051
En Yüksek
5.147
18:0520,9019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0978
|Açılış
|: 21,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
18:0522,4646
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0512
|Açılış
|: 22,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
18:051.317,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,44
|Açılış
|: 1.317,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.316,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEKFK
|8,59
|30.742.421
|% 9,99
|
|TKFEN
|33,46
|208.846.224
|% 9,99
|
|BURCE
|136,70
|152.509.472
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,02
|1.129.541
|% 9,96
|
|ZEDUR
|43,30
|9.299.370
|% 9,95
|
|MARKA
|11,26
|4.318.345
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|93.006.707
|% -9,98
|
|IMASM
|26,90
|453.996.041
|% -9,67
|
|YYAPI
|2,68
|192.686.300
|% -6,94
|
|ISBTR
|38.000,00
|474.200
|% -6,40
|
|THYAO
|150,10
|7.041.367.897
|% 2,11
|
|GARAN
|28,66
|5.476.891.669
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|ISCTR
|12,26
|4.500.672.511
|% 7,54
|
|YKBNK
|11,55
|3.830.739.820
|% 9,69
|
|EKGYO
|7,30
|2.094.684.484
|% 0,83
|
|SKBNK
|2,48
|708.127.249
|% 2,90
|
|AKBNK
|17,55
|4.082.280.997
|% 7,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8976
|20,9019
|% 0,47
|
|Euro
|22,4323
|22,4646
|% -0,23
|
|Sterlin
|25,9819
|26,1122
|% 0,04
|
|Frank
|22,9414
|23,0796
|% 0,32
|
|Riyal
|5,5567
|5,5846
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-21,07
|
|Altın Gr.
|1.318
|1.318
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|9.028
|9.165
|-57,00
|
|Tam
|8.988
|9.222
|-57,79
|
|Yarım
|4.404
|4.520
|-46,00
|
|Çeyrek
|2.209
|2.267
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|15,93
|15,95
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59AHGAZ
Yüzde 9.61 oranında artışla 104.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 089, 228 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 148, 21 artarak (% 3.34 ) 4, 588
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZEDUR, SEKFK, EKIZ, BURCE, ADEL, TKFEN
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17:57
ISCTR, ZPLIB, ZEDUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ATSYH, ULUFA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında