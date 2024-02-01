***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.02.2024 18:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.02.2024
Alım
3,586.00
102,550.70
01.02.2024
Satım
2,844.00
81,707.64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246257
BIST
'
18:058.646
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 149,46
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.682
18:0530,3398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0039
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2422
18:0532,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1507
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9821
En Düşük
32,7715
18:052.000,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 16,11
|Açılış
|: 2.000,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.001,05
En Düşük
1.976,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|METUR
|8,02
|782.842
|% 31,26
|
|UMPAS
|10,45
|12.020.322
|% 10,00
|
|MARBL
|20,24
|465.977.134
|% 10,00
|
|DOFER
|43,56
|294.249.862
|% 10,00
|
|ISATR
|1.178.970,00
|1.178.970
|% 10,00
|
|KBORU
|136,00
|51.794.512
|% -9,99
|
|TETMT
|7.250,00
|24.062.913
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|6.934.905
|% -9,99
|
|AZTEK
|146,10
|893.443.105
|% -9,98
|
|BAYRK
|41,92
|29.639.986
|% -9,97
|
|THYAO
|274,50
|10.598.488.696
|% 0,64
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|TUPRS
|154,70
|4.677.120.728
|% 3,13
|
|EREGL
|43,72
|4.649.608.453
|% 1,34
|
|KCHOL
|169,90
|4.515.903.666
|% 5,72
|
|EKGYO
|10,24
|3.579.089.829
|% 1,89
|
|YKBNK
|22,36
|5.125.190.412
|% 2,38
|
|AKFGY
|2,09
|335.044.000
|% 1,95
|
|ZOREN
|4,72
|642.327.143
|% 1,29
|
|ISCTR
|25,86
|3.376.602.903
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3376
|30,3398
|% -0,01
|
|Euro
|32,9564
|32,9742
|% 0,46
|
|Sterlin
|38,3402
|38,5325
|% 0,02
|
|Frank
|35,0675
|35,2787
|% 0,13
|
|Riyal
|8,0683
|8,1087
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,97
|23,00
|% 0,66
|
|Platin
|913,92
|914,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|957,69
|961,25
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,05
|81,05
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,22
|2.050,53
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 8, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 105, 751.00 milyon TL de
-
17:59KTSKR
Yüzde 5.12 oranında artışla 73.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 232, 106 adet işlem
-
17:58HUBVC
Yüzde 9.96 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 198, 232 adet işlem
-
17:57BRKVY
Yüzde 7.71 oranında artışla 63.55 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 377 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 5.88 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 902, 935 adet işlem