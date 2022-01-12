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***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.01.2022 15:55
***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin pay değişim tarihinin belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ISIN kodlarının ve pay değişim tarihinin belirlenmesi.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem Görmeyen
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Evet

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,41599456 B Hamiline TREERCY00027
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,41599456 B Hamiline TREERCY00027

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.12.2021
Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? Evet
Pay Dağıtım Tarihi 13.01.2022
Ödeme Tarihi 17.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi 14.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Esas Sözleşme tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanmış olup (daha önce KAP'da duyurulmuştur), işbu açıklamamız ekinde SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesiyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Birleşme sonucunda Özbal'ın A grubu ve B grubu pay sahiplerine B grubu Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. payı tahsis edilecektir. Pay değişiminde kullanılacak değişim oranı A grubu ve B grubu pay sahipleri için aynı olup 0,415994558287796'dır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Erciyas Çelik Boru Esas Sözleşme Tadili-SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Diğer
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğer






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993036


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