***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme işlemine ilişkin pay değişim tarihinin belirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni ISIN kodlarının ve pay değişim tarihinin belirlenmesi.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2021Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2021Devrolunan Şirketin Unvanı Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa'da İşlem GörmeyenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? EvetPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoA Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZBL00028 0,41599456 B Hamiline TREERCY00027B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 0,41599456 B Hamiline TREERCY00027Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.06.2021Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYDevrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 25.11.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.12.2021Genel Kurul‘da Devrolma Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 17.06.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.11.2021Devrolunan Şirkette Süreç Tamamlandı mı ? EvetPay Dağıtım Tarihi 13.01.2022Ödeme Tarihi 17.01.2022 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.Kayıt Tarihi 14.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin, Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'ye devrolmak suretiyle birleşmesi işlemine ilişkin SPK tarafından onaylanan Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Esas Sözleşme tadili T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da onaylanmış olup (daha önce KAP'da duyurulmuştur), işbu açıklamamız ekinde SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesiyle birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Erciyas Çelik Boru San. A.Ş.'nin Esas Sözleşmesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.Birleşme sonucunda Özbal'ın A grubu ve B grubu pay sahiplerine B grubu Erciyas Çelik Boru San. A.Ş. payı tahsis edilecektir. Pay değişiminde kullanılacak değişim oranı A grubu ve B grubu pay sahipleri için aynı olup 0,415994558287796'dır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.SaygılarımızlaDevrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Erciyas Çelik Boru Esas Sözleşme Tadili-SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - DiğerEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993036BIST