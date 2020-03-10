***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:43
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826173
BIST
15:54103.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,28
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
15:546,1387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:546,9901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0397
|Açılış
|: 6,9620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:54327,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -4,60
|Açılış
|: 327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,68
|14.293.455
|% 11,17
|
|HATEK
|8,67
|19.872.391
|% 10,45
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|OYAYO
|5,62
|861.816
|% -14,98
|
|TRCAS
|2,43
|18.072.700
|% -12,59
|
|SEKUR
|3,80
|1.137.477
|% -10,80
|
|TGSAS
|4,11
|3.248.536
|% -10,65
|
|GSRAY
|2,69
|135.103.632
|% -10,63
|
|THYAO
|10,45
|790.231.084
|% 0,67
|
|ASELS
|27,28
|696.138.281
|% -1,73
|
|GARAN
|9,47
|482.320.701
|% 3,16
|
|YKBNK
|2,33
|343.836.535
|% 1,75
|
|ODAS
|1,83
|199.577.406
|% -2,14
|
|YKBNK
|2,33
|343.836.535
|% 1,75
|
|IHLGM
|1,19
|164.627.252
|% -5,56
|
|ODAS
|1,83
|199.577.406
|% -2,14
|
|KARSN
|1,61
|131.820.385
|% -3,01
|
|EKGYO
|1,34
|104.684.243
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9582
|7,9981
|% -0,96
|
|Frank
|6,5609
|6,6004
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6276
|1,6358
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-18,20
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|2.172
|2.205
|-9,00
|
|Tam
|2.162
|2.216
|-6,71
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-3,25
|
|Çeyrek
|524
|536
|-1,62
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,04
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|37,42
|37,42
|3,06
|
Seans Raporu
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