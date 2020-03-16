***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 10:34
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829114
BIST
11:3790.473
En Yüksek
|Değişim
|: -5,37%
|| -5.132,06
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.436
11:376,3728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,3710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3728
En Düşük
6,2780
11:377,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 0,1173
|Açılış
|: 7,1340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1524
En Düşük
6,9931
11:37315,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 4,28
|Açılış
|: 315,67
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,16
|5.359.442
|% 9,43
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|30.724.383
|% 6,23
|
|YAPRK
|6,42
|80.589
|% 5,77
|
|BRKSN
|2,16
|1.273.481
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|85.390
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ARMDA
|13,01
|220.477
|% -9,97
|
|ASELS
|23,88
|232.162.273
|% -6,21
|
|THYAO
|8,59
|193.413.121
|% -6,02
|
|GARAN
|8,45
|162.455.203
|% -6,22
|
|ECILC
|4,08
|94.539.740
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,11
|60.755.803
|% -4,52
|
|ODAS
|1,29
|55.003.307
|% -6,52
|
|IHLGM
|0,89
|37.342.580
|% -6,32
|
|KRDMD
|1,95
|59.457.224
|% -5,34
|
|YKBNK
|2,11
|60.755.803
|% -4,52
|
|KARSN
|1,30
|36.961.698
|% -6,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8562
|7,8956
|% 1,40
|
|Frank
|6,7402
|6,7808
|% 1,72
|
|Riyal
|1,6919
|1,7004
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.541
|10,67
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,05
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|