***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 10:43
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002307
BIST
12:042.036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -5,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
12:0413,6171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0202
|Açılış
|: 13,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6248
En Düşük
13,5639
12:0415,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5293
En Düşük
15,4100
12:04825,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 7,01
|Açılış
|: 825,95
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
827,74
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler12:04
|UZERB
|55,65
|292.775
|% 9,98
|
|ARMDA
|69,75
|10.354.775
|% 9,93
|
|DESPC
|10,30
|18.278.567
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,08
|45.034.849
|% 9,63
|
|EKIZ
|7,18
|94.726
|% 9,12
|
|PKENT
|640,80
|987.473
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|1.099.631
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|2.156.645
|% -9,94
|
|DZGYO
|3,03
|15.590.181
|% -9,82
|
|OYLUM
|4,95
|7.086.845
|% -9,34
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|TUPRS
|194,00
|693.304.162
|% -0,82
|
|EREGL
|28,34
|579.435.723
|% 0,57
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|YKBNK
|4,05
|482.230.116
|% 1,00
|
|THYAO
|29,80
|3.127.191.622
|% 0,68
|
|KRDMD
|11,83
|865.980.032
|% -0,34
|
|EKGYO
|2,34
|160.204.188
|% -0,85
|
|ODAS
|1,30
|57.531.613
|% -0,76
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6116
|13,6171
|% 0,15
|
|Euro
|15,4743
|15,4857
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,4335
|18,5259
|% 0,04
|
|Frank
|14,7050
|14,7936
|% 0,07
|
|Riyal
|3,6157
|3,6338
|% 0,10
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|16,94
|
|Altın Gr.
|825
|826
|7,06
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.570
|75,00
|
|Tam
|5.457
|5.593
|70,31
|
|Yarım
|2.638
|2.706
|34,01
|
|Çeyrek
|1.323
|1.353
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,81
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-0,78
|