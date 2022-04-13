***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 16:06
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZGYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020068
BIST
16:152.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -20,89
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:1514,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 14,5980
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:1515,8287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0183
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:15927,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,51
|Açılış
|: 927,62
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:15
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|OYLUM
|2,56
|11.957.538
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|32.469.331
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.172.497
|% 9,81
|
|ULUSE
|159,90
|21.054.052
|% 9,45
|
|ASUZU
|81,00
|23.722.092
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.284.114
|% -9,97
|
|IHLAS
|0,57
|47.573.137
|% -9,52
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|251.724.605
|% -9,06
|
|THYAO
|36,62
|2.895.559.176
|% -1,66
|
|GARAN
|13,58
|2.635.832.890
|% -1,09
|
|SISE
|17,31
|2.493.171.533
|% 0,23
|
|KRDMD
|16,01
|2.365.969.286
|% -0,37
|
|EREGL
|34,72
|2.337.453.174
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,02
|2.185.301.826
|% -0,82
|
|ODAS
|2,29
|867.037.150
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,70
|978.828.286
|% -0,74
|
|ZOREN
|2,15
|666.807.090
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.635.832.890
|% -1,09
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5960
|14,6021
|% 0,02
|
|Euro
|15,8082
|15,8287
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|10,70
|
|Altın Gr.
|927
|927
|5,31
|
|Cumhuriyet
|6.149
|6.242
|13,00
|
|Tam
|6.115
|6.267
|7,83
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|3,79
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|1,74
|
Seans Raporu
16:15
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16:30OLMK
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 8.92 lira fiyatla işlem gören hissede 665, 277 adet işlem
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16:29KERVN
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 0.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 340, 215 adet işlem
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16:28FENER
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 794 adet işlem
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16:26XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 46, 995.00 milyon TL de
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16:26INVEO
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 30.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 021, 416 adet işlem