***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2022 13:49
***OZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064884
BIST
15:063.297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,53
|Açılış
|: 3.304
|
|Önceki Kapanış
|: 3.295
|
3.330
En Düşük
3.284
15:0618,4104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0918
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4104
En Düşük
18,3035
15:0617,9833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0580
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1000
|
18,0936
En Düşük
17,9248
15:06975,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,25
|Açılış
|: 975,64
|
|Önceki Kapanış
|: 983,89
|
989,43
En Düşük
971,11
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KRPLS
|7,37
|188.015.537
|% 10,00
|
|ULKER
|21,78
|143.490.800
|% 10,00
|
|ULUSE
|143,60
|12.241.136
|% 9,95
|
|SOKM
|22,80
|152.622.298
|% 9,93
|
|MEGAP
|3,99
|98.306.831
|% 9,92
|
|ULUFA
|7,11
|42.195.868
|% -10,00
|
|PINSU
|6,50
|8.111.285
|% -9,97
|
|ISGYO
|10,11
|18.666.770
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,53
|16.830.838
|% -9,96
|
|TSKB
|2,91
|32.898.816
|% -9,91
|
|THYAO
|71,15
|3.687.502.362
|% -0,21
|
|SASA
|60,35
|2.027.524.971
|% 3,96
|
|SAHOL
|27,42
|1.461.084.851
|% 0,59
|
|VAKBN
|7,73
|1.281.288.406
|% -0,26
|
|SISE
|27,26
|1.202.859.393
|% -0,94
|
|EKGYO
|4,02
|1.171.556.031
|% -0,25
|
|ZOREN
|4,42
|755.355.169
|% 4,25
|
|VAKBN
|7,73
|1.281.288.406
|% -0,26
|
|HALKB
|7,71
|1.051.946.916
|% -1,15
|
|DOHOL
|5,29
|669.628.095
|% 0,76
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4009
|18,4094
|% 0,50
|
|Euro
|17,9698
|17,9820
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,3182
|20,4201
|% -1,11
|
|Frank
|18,7022
|18,8148
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8805
|4,9050
|% 0,60
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-23,02
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|6.618
|6.718
|-18,00
|
|Tam
|6.630
|6.737
|-25,00
|
|Yarım
|3.231
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.620
|1.644
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|-0,28
|
|B. Petrol
|87,59
|87,59
|-2,87
|
Seans Raporu
15:04
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15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ISCTR, TKFEN
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15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 76 kaybederek (% -0.09 ) 2, 921
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, KRPLS, MEGAP, ULKER, SOKM, MEGAP
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