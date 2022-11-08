***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 18:07
***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
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Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078106
BIST
17:584.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 31,62
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:5818,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1236
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:5818,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1535
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,7025
En Düşük
18,4643
17:581.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 9,46
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.004,88
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:58
|KMPUR
|117,70
|113.761.564
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|776.062.988
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.509.798
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|3.156.071.881
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|181.775.851
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KIMMR
|8,25
|108.958.940
|% -9,93
|
|THYAO
|113,30
|13.037.868.584
|% 5,69
|
|EREGL
|35,76
|12.680.081.997
|% -2,35
|
|EKGYO
|5,13
|7.526.409.115
|% 7,10
|
|ASELS
|36,28
|5.945.050.186
|% 1,74
|
|KRDMD
|13,00
|4.663.730.079
|% -6,14
|
|EKGYO
|5,13
|7.526.409.115
|% 7,10
|
|ISCTR
|9,11
|3.277.416.140
|% -1,51
|
|KRDMD
|13,00
|4.663.730.079
|% -6,14
|
|EREGL
|35,76
|12.680.081.997
|% -2,35
|
|SKBNK
|2,10
|678.992.790
|% 0,96
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5970
|18,6009
|% 0,67
|
|Euro
|18,6605
|18,6674
|% 0,71
|
|Sterlin
|21,2578
|21,3644
|% 0,19
|
|Frank
|18,7220
|18,8348
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9323
|4,9571
|% 0,57
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|4,47
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.709
|6.764
|16,00
|
|Yarım
|3.269
|3.307
|8,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.653
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,99
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|0,15
|
|B. Petrol
|97,88
|97,88
|-0,04
|