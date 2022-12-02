***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2022 15:12
***OZGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OZGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083964
BIST
16:314.998
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -48,02
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:3118,6399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:3119,4695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,1469
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4486
16:311.071,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -9,22
|Açılış
|: 1.071,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.070,81
BIST En Aktif Hisseler16:29
|ALFAS
|201,30
|781.346.399
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.345.430
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|GLCVY
|28,88
|125.710.554
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.552.722
|% -9,87
|
|THYAO
|128,60
|7.464.459.979
|% 3,38
|
|KOZAL
|403,80
|5.747.450.044
|% -0,25
|
|ASELS
|49,16
|4.573.885.252
|% 2,97
|
|EREGL
|41,98
|4.329.801.865
|% -1,18
|
|EKGYO
|7,15
|2.719.022.375
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.719.022.375
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|649.441.104
|% -0,37
|
|ADESE
|1,73
|299.593.417
|% 0,00
|
|TSKB
|4,07
|635.404.636
|% -0,49
|
|SNGYO
|3,14
|480.746.077
|% -0,63
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6342
|18,6404
|% 0,04
|
|Euro
|19,4465
|19,4534
|% -0,83
|
|Sterlin
|22,7909
|22,9052
|% 0,20
|
|Frank
|19,8717
|19,9914
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,03
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-16,35
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.204
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.494
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,65
|13,66
|0,00
|
|B. Petrol
|87,53
|87,53
|0,65
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:44XU100
Endeks 5, 007 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 82, 309.00 milyon TL de
-
16:44YYAPI
Yüzde -9.43 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 106, 487, 850 adet işlem
-
16:43AKMGY
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 78.20 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 645 adet işlem
-
16:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, TTKOM
-
16:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 91 kaybederek (% -0.77 ) 4, 391