***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.03.2021 18:16
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 03.03.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in" ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı için bağımsız denetim firması olarak hizmet alınacak kuruluşun, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. olarak belirlenmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914902
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
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|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4352
En Yüksek
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|: 1,02%
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|: 7,4200
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|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9820
En Yüksek
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|: 0,89%
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|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9952
En Düşük
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|Açılış
|: 411,42
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|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4275
|7,4352
|% 1,02
|
|Euro
|8,9722
|8,9820
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,3541
|10,4060
|% 1,05
|
|Frank
|8,0649
|8,1134
|% 0,62
|
|Riyal
|1,9738
|1,9837
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,64
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|1,43
|