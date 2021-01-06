***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2021 16:53
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yapıkredi Plaza Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi 1403 Ada, 648 no'lu parsel üzerine kayıtlı olan C Blok 25 no'lu bağımsız bölüme ait 2020 yılı ekspertiz raporu ekte yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897396
BIST
18:051.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,86
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
18:057,3071
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0795
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,2664
18:058,9874
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0982
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
8,9340
18:05447,56
En Yüksek
|Değişim
|: -3,33%
|| -15,40
|Açılış
|: 447,60
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
445,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|414,80
|197.962.088
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
|
|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
|
|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
|
|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
|
|BASCM
|17,10
|482.557
|% -10,00
|
|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
|
|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
|
|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
|
|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
|
|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
|
|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3017
|7,3071
|% -1,08
|
|Euro
|8,9801
|8,9908
|% -1,04
|
|Sterlin
|9,8857
|9,9353
|% -1,52
|
|Frank
|8,2449
|8,2946
|% -1,56
|
|Riyal
|1,9394
|1,9492
|% -1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-43,28
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-15,78
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
|
|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,26
|
|B. Petrol
|54,55
|54,55
|0,95
|