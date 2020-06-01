***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 20.241.439 9.971.433Satışların Maliyeti30 -17.844.000 -8.876.976TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.397.439 1.094.457BRÜT KAR (ZARAR)2.397.439 1.094.457Genel Yönetim Giderleri31 -2.696.802 -4.315.253Pazarlama Giderleri31 -1.475.072 -294.953Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 86.095 12.698.852Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -626.647 -33.879ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.314.987 9.149.224Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 691.722 27.687.564Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.623.265 36.836.788Finansman Gelirleri35 930.807 1.348.394Finansman Giderleri35 -3.216.848 -6.096.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.909.306 32.088.209SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-3.909.306 32.088.209DÖNEM KARI (ZARARI)-3.909.306 32.088.209Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.909.306 32.088.209Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.362.933 -1.195.564Dönem Karı (Zararı)-3.909.306 32.088.209Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-3.909.306 32.088.209Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.651.767 -27.655.214Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,31 52.113 32.350Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.556.808 -27.687.564Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.248.530 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -691.722 -27.687.564Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.846 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 27.204 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 15.642 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler23.620.472 -5.628.559Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 1.828.308 184.804İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 -9.028 184.804İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 1.837.336Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 9.833.538 6.920.683İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 9.405.692İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 9.833.538 -2.485.009Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler17 9.478.747 -4.799.737Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 2.625.000 -12.487.889Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -652.407 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.219.677 -202.442İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 -7.979.650 -202.442İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -240.027 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -15.342 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.597.714 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 2.568.368 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 29.346 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -124.409 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 6.269.000 4.756.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0 4.756.022Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 6.269.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.362.933 -1.195.564YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.000.889 3.225.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10.076 -750.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 10.076 -750.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 8.950.000 3.975.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)10 40.813FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.523.775 -4.189.297Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Bor -32.487.254 -4.189.297Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -32.487.254 -4.189.297Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -36.521 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.159.953 -2.159.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.159.953 -2.159.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.895.298 7.210.290DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.735.345 5.050.429Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.739.630 6.900.634Ticari Alacaklar11 2.759.141 4.512.078İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 14.028 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 2.745.113 4.507.078Diğer Alacaklar12 1.606.310 7.558.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.606.310 7.558.917Stoklar14 35.810.000 50.284.778Peşin Ödenmiş Giderler15 4.895.503 4.243.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 4.895.503 4.243.095Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 8.410 55.522Diğer Dönen Varlıklar16 13.652.106 17.505.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 13.652.106 17.505.026ARA TOPLAM63.471.100 91.060.050Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 20.481.181 7.811.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.952.281 98.871.261DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 250.000 250.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8 250.000 250.000Ticari Alacaklar11 423.326 498.698İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 423.326 498.698Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.331Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 383.979.092 401.575.092Maddi Duran Varlıklar19 4.163.312 4.200.162Binalar19 3.421.908 3.421.908Mobilya ve Demirbaşlar19 741.404 778.254Kullanım Hakkı Varlıkları10 274.899 315.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 35.303 40.491Bilgisayar Yazılımları20 35.303 40.491Peşin Ödenmiş Giderler0 0Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR389.171.263 406.925.486TOPLAM VARLIKLAR473.123.544 505.796.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 273.067 282.421İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 273.067 282.421Banka Kredileri9 273.067 282.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 34.839.860 59.256.535İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 34.839.860 59.256.535Banka Kredileri9 34.839.860 59.256.535Diğer Finansal Yükümlülükler10 165.238 155.236Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 165.238 155.236Ticari Borçlar11 843.970 9.063.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 278.742 8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 565.228 805.255Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 140.153 155.585Diğer Borçlar12 314.002 350.103İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 230.917 233.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 83.085 116.590Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 696.933 821.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 696.933 821.342Kısa Vadeli Karşılıklar25 164.324 148.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar25 164.324 148.682Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM37.437.547 70.233.551Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 14.610.848 5.132.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.048.395 75.365.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 16.013.355 24.074.580İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 16.013.355 24.074.580Banka Kredileri9 16.013.355 24.074.580Diğer Finansal Yükümlülükler10 135.293 181.817Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 135.293 181.817Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar12 4.778.325 2.144.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 2.571.964 1.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.206.361 2.143.420Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar21 87.599 72.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 87.599 72.080Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.014.572 26.472.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER73.062.967 101.838.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar400.060.577 403.958.198Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.598.609 2.586.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.598.609 2.586.924Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.884.743 2.884.743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -286.134 -297.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 148.360.352 161.258.840Net Dönem Karı veya Zararı29 -3.909.306 -12.898.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR400.060.577 403.958.198TOPLAM KAYNAKLAR473.123.544 505.796.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.632 416.723.928 416.723.928Transferler29 -60.788.632 60.788.632 0 0Dönem Karı (Zararı)32.088.209 32.088.209 32.088.209Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 0Sermaye Arttırımı29 250.000.000 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 161.258.840 32.088.209 448.812.137 0 448.812.137Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.884.743 2.740.568 161.258.840 -12.898.488 403.958.198 403.958.198Transferler-12.898.488 12.898.488Dönem Karı (Zararı)-3.909.306 -3.909.306 -3.909.306Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 11.685 11.685 11.685Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -286.134 2.884.743 2.740.568 148.360.352 -3.909.306 400.060.577 0 400.060.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-3.909.306 32.088.209DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar11.685 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 11.685 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.685 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.897.621 32.088.209Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.897.621 32.088.209http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848249BIST