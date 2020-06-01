***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
01.06.2020 18:32
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 20.241.439 9.971.433
Satışların Maliyeti
30 -17.844.000 -8.876.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.397.439 1.094.457
BRÜT KAR (ZARAR)
2.397.439 1.094.457
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.696.802 -4.315.253
Pazarlama Giderleri
31 -1.475.072 -294.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 86.095 12.698.852
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -626.647 -33.879
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.314.987 9.149.224
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 691.722 27.687.564
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.623.265 36.836.788
Finansman Gelirleri
35 930.807 1.348.394
Finansman Giderleri
35 -3.216.848 -6.096.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.909.306 32.088.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.909.306 32.088.209
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.909.306 32.088.209
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.909.306 32.088.209
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.362.933 -1.195.564
Dönem Karı (Zararı)
-3.909.306 32.088.209
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.909.306 32.088.209
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.651.767 -27.655.214
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,31 52.113 32.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.556.808 -27.687.564
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 2.248.530 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -691.722 -27.687.564
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.846 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 27.204 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 15.642 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
23.620.472 -5.628.559
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.828.308 184.804
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 -9.028 184.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.837.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 9.833.538 6.920.683
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 9.405.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 9.833.538 -2.485.009
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
17 9.478.747 -4.799.737
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 2.625.000 -12.487.889
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -652.407 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.219.677 -202.442
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -7.979.650 -202.442
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -240.027 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -15.342 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.597.714 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 2.568.368 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 29.346 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -124.409 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.269.000 4.756.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0 4.756.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 6.269.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.362.933 -1.195.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
9.000.889 3.225.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10.076 -750.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 10.076 -750.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 8.950.000 3.975.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 40.813
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.523.775 -4.189.297
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Bor -32.487.254 -4.189.297
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -32.487.254 -4.189.297
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -36.521 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.953 -2.159.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.159.953 -2.159.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.895.298 7.210.290
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.735.345 5.050.429
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.739.630 6.900.634
Ticari Alacaklar
11 2.759.141 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 14.028 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 2.745.113 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 1.606.310 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.606.310 7.558.917
Stoklar
14 35.810.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.895.503 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.895.503 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 8.410 55.522
Diğer Dönen Varlıklar
16 13.652.106 17.505.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 13.652.106 17.505.026
ARA TOPLAM
63.471.100 91.060.050
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 20.481.181 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.952.281 98.871.261
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 250.000 250.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8 250.000 250.000
Ticari Alacaklar
11 423.326 498.698
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 423.326 498.698
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 383.979.092 401.575.092
Maddi Duran Varlıklar
19 4.163.312 4.200.162
Binalar
19 3.421.908 3.421.908
Mobilya ve Demirbaşlar
19 741.404 778.254
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 274.899 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 35.303 40.491
Bilgisayar Yazılımları
20 35.303 40.491
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
389.171.263 406.925.486
TOPLAM VARLIKLAR
473.123.544 505.796.747
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 273.067 282.421
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 273.067 282.421
Banka Kredileri
9 273.067 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 34.839.860 59.256.535
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 34.839.860 59.256.535
Banka Kredileri
9 34.839.860 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 165.238 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 165.238 155.236
Ticari Borçlar
11 843.970 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 278.742 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 565.228 805.255
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 140.153 155.585
Diğer Borçlar
12 314.002 350.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 230.917 233.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 83.085 116.590
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 696.933 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 696.933 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 164.324 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 164.324 148.682
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
37.437.547 70.233.551
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 14.610.848 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.048.395 75.365.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 16.013.355 24.074.580
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 16.013.355 24.074.580
Banka Kredileri
9 16.013.355 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 135.293 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 135.293 181.817
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12 4.778.325 2.144.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 2.571.964 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.206.361 2.143.420
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 87.599 72.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 87.599 72.080
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.014.572 26.472.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.062.967 101.838.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
400.060.577 403.958.198
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.598.609 2.586.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.598.609 2.586.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.884.743 2.884.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -286.134 -297.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 148.360.352 161.258.840
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -3.909.306 -12.898.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
400.060.577 403.958.198
TOPLAM KAYNAKLAR
473.123.544 505.796.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.472 -60.788.632 416.723.928 416.723.928
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0 0
Dönem Karı (Zararı)
32.088.209 32.088.209 32.088.209
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 0
Sermaye Arttırımı
29 250.000.000 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 161.258.840 32.088.209 448.812.137 0 448.812.137
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.884.743 2.740.568 161.258.840 -12.898.488 403.958.198 403.958.198
Transferler
-12.898.488 12.898.488
Dönem Karı (Zararı)
-3.909.306 -3.909.306 -3.909.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 11.685 11.685 11.685
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -286.134 2.884.743 2.740.568 148.360.352 -3.909.306 400.060.577 0 400.060.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.909.306 32.088.209
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.685 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 11.685 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.685 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.897.621 32.088.209
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.897.621 32.088.209
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848249
BIST