***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 60.960.662 31.873.572 24.510.709 16.475.897Satışların Maliyeti30 -51.449.705 -30.234.405 -18.376.426 -17.474.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.510.957 1.639.167 6.134.283 -998.488Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.510.957 1.639.167 6.134.283 -998.488Genel Yönetim Giderleri31 -8.474.595 -10.252.741 -3.380.855 -3.328.752Pazarlama Giderleri31 -3.368.324 -1.342.431 -1.510.802 -604.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 493.461 13.046.998 142.793 166.261Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.011.034 -3.255 -35.611 123.691ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.849.535 3.087.738 1.349.808 -4.641.742Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 925.722 29.371.077 0 1.267.121Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.923.813 32.458.815 1.349.808 -3.374.621Finansman Gelirleri35 2.360.372 1.887.137 1.020.671 37.336Finansman Giderleri35 -5.206.830 -17.637.495 -1.427.900 -5.037.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.770.271 16.708.457 942.579 -8.374.299Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.770.271 16.708.457 942.579 -8.374.299DÖNEM KARI (ZARARI)-4.770.271 16.708.457 942.579 -8.374.299Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.770.271 16.708.457 942.579 -8.374.299Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.212.037 -5.604.183Dönem Karı (Zararı)-4.770.271 16.708.457Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.770.271 16.708.457Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler490.949 -42.137.838Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 278.251 117.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.138.420 -12.884.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 67.088 -79.805Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25,17 1.071.332 -12.804.846Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-925.722 -29.371.077Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -925.722 -29.371.077İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.491.359 19.825.198Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.878.441 645.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 5.000 -3.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.873.441 648.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 11.627.050 3.631.022İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 -25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 11.627.050 3.656.022Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 8.825.500 4.158.385Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.554.678 4.179.133Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.453.613 62.978İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 -8.258.392 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -195.221 62.978Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -3.180 23.861Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 7.061.791 4.756.020Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.026.517 3.473.733İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 1.783.532 3.689.592İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 242.985 -215.859Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 203.148 1.293.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.880.383 -2.398.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.880.383 -2.398.337Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.212.037 -5.604.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.361.837 20.719.800Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.714 -771.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -15.714 -752.200Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -19.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 36.368.197 21.491.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19-29 9.354 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.378.819 -20.057.487Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri256.536 34.198Kredilerden Nakit Girişleri9 256.536 34.198Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.635.355 -20.091.685Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -59.635.355 -20.091.685Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.945 -4.941.870NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.945 -4.941.870DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.895.503 6.332.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.090.558 1.390.488Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.090.558 6.900.839Ticari Alacaklar11 1.895.085 4.512.078İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 1.895.085 4.507.078Diğer Alacaklar12 1.238.789 7.558.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.238.789 7.558.917Stoklar14 26.819.000 50.284.778Peşin Ödenmiş Giderler15 5.797.773 4.243.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.797.773 4.243.095Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 36.913 57.085Diğer Dönen Varlıklar16 12.226.543 17.507.958İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 12.226.543 17.507.958ARA TOPLAM52.104.661 91.064.750Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 6.911.920 7.811.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.016.581 98.875.961DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 237.251 498.699İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 237.251 498.699Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 45.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 374.420.608 401.482.608Maddi Duran Varlıklar19 4.166.661 4.292.645Binalar19 3.514.392 3.514.392Taşıtlar19 586.436 712.140Mobilya ve Demirbaşlar19 65.833 66.113Kullanım Hakkı Varlıkları13 183.919 315.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 26.379 40.491Bilgisayar Yazılımları20 26.379 40.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR379.080.149 406.675.486TOPLAM VARLIKLAR438.096.730 505.551.447KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 529.680 282.421İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 529.680 282.421Banka Kredileri9 529.680 282.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.013.052 59.256.535İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.013.052 59.256.535Banka Kredileri9 19.013.052 59.256.535Diğer Finansal Yükümlülükler10 164.512 155.236Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 164.512 155.236Ticari Borçlar11 610.033 9.063.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 610.033 805.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 152.405 155.585Diğer Borçlar12 1.898.829 116.835İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 1.783.532 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 115.297 116.835Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.024.491 821.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.024.491 821.342Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 1.122.711 148.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 1.122.711 148.682ARA TOPLAM17 24.515.713 70.000.283Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 7.012.484 5.132.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.528.197 75.132.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.810.383 24.074.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 4.810.383 24.074.580Banka Kredileri9 4.810.383 24.074.580Diğer Finansal Yükümlülükler10 54.143 181.817Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 54.143 181.817Diğer Borçlar12 2.387.945 2.143.421İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.387.945 2.143.421Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.777 72.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.777 72.080TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.421.248 26.471.898TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER38.949.445 101.604.282ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 399.147.285 403.947.165Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.564.052 2.593.662Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.564.052 2.593.662Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -327.429 -297.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 148.342.582 161.258.840Net Dönem Karı veya Zararı29 -4.770.271 -12.916.259TOPLAM ÖZKAYNAKLAR399.147.285 403.947.165TOPLAM KAYNAKLAR438.096.730 505.551.447Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.929 416.723.929Transferler29 -60.788.632 60.788.632 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)16.708.457 16.708.457 16.708.457Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -110.313 514.474 404.161 404.161Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -291.574 3.149.901 2.740.568 161.258.841 16.708.457 433.836.547 0 433.836.547Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.259 403.947.165 403.947.165Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.916.259 12.916.259 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-4.770.271 -4.770.271 -4.770.271Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.610 -29.609 -29.609Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -327.429 2.891.481 2.740.568 148.342.581 -4.770.271 399.147.285 0 399.147.285Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.770.271 16.708.457 942.579 -8.374.299DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.609 404.161 263.619 -42.988Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 514.474 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -29.609 -110.313 263.619 -42.988Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.609 404.161 263.619 -42.988TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.799.880 17.112.618 1.206.198 -8.417.287Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.799.880 17.112.618 1.206.198 -8.417.287http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886810BIST