***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 60.965.238 31.877.386 24.512.235 16.477.168Satışların Maliyeti30 -51.449.705 -30.234.405 -18.376.426 -17.474.385TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.515.533 1.642.981 6.135.809 -997.217Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)9.515.533 1.642.981 6.135.809 -997.217Genel Yönetim Giderleri31 -8.465.561 -10.242.454 -3.379.610 -3.327.260Pazarlama Giderleri31 -3.368.324 -1.342.431 -1.510.802 -604.454Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 493.461 13.046.982 142.793 166.261Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.011.034 -3.250 -35.611 123.694ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.835.925 3.101.828 1.352.579 -4.638.976Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 925.722 29.456.822 0 1.267.121Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.910.203 32.558.650 1.352.579 -3.371.855Finansman Gelirleri35 2.360.374 1.876.715 1.020.673 37.251Finansman Giderleri35 -5.206.815 -17.637.479 -1.427.900 -5.037.014SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618DÖNEM KARI (ZARARI)-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.212.054 -5.355.617Dönem Karı (Zararı)-4.756.644 16.797.886Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.756.644 16.797.886Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler490.950 -42.223.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 278.252 117.890Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.138.420 -12.884.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 67.088 -79.804Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.17 1.071.332 -12.804.846Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21,11 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-925.722 -29.456.822Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -925.722 -29.456.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler24.477.748 20.070.079Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 2.878.439 645.226İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 5.000 -3.266İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.873.439 648.492Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 11.628.446 3.634.279İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 -25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 11.628.446 3.659.279Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 8.825.500 4.158.385Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -1.554.678 4.179.133Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 -8.455.413 303.849İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 -8.258.392 242.071İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 -197.021 61.778Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -3.180 23.861Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 7.061.791 4.756.020Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 2.013.312 3.474.486İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 1.770.265 3.690.592İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 243.047 -216.106Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 203.148 1.293.177İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.880.383 -2.398.337Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.880.383 -2.398.337Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.212.054 -5.355.617YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI36.361.837 20.469.800Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri8 0 -250.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.714 -771.200Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -15.714 -752.200Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları20 0 -19.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 36.368.197 21.491.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19-29 9.354 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-59.378.819 -20.057.487Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri256.536 34.198Kredilerden Nakit Girişleri9 256.536 34.198Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-59.635.355 -20.091.685Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -59.635.355 -20.091.685Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.928 -4.943.304NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.804.928 -4.943.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.895.298 6.332.358DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.090.370 1.389.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 4.090.369 6.900.634Ticari Alacaklar11 1.895.085 4.512.078İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 5.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 1.895.085 4.507.078Diğer Alacaklar12 1.238.788 7.558.917İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 1.238.788 7.558.917Stoklar14 26.819.000 50.284.778Peşin Ödenmiş Giderler15 5.797.773 4.243.095İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 5.797.773 4.243.095Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 35.351 55.522Diğer Dönen Varlıklar16 12.222.215 17.505.026İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 12.222.215 17.505.026ARA TOPLAM52.098.581 91.060.050Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 6.911.920 7.811.211TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.010.501 98.871.261DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 250.000 250.000Ticari Alacaklar11 237.250 498.698İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 237.250 498.698Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 45.331 45.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 374.513.092 401.575.092Maddi Duran Varlıklar19 4.074.176 4.200.162Binalar19 3.421.909 3.421.909Taşıtlar19 586.435 712.140Mobilya ve Demirbaşlar19 65.832 66.113Kullanım Hakkı Varlıkları10 183.919 315.712Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 26.379 40.491Bilgisayar Yazılımları20 26.379 40.491TOPLAM DURAN VARLIKLAR379.330.147 406.925.486TOPLAM VARLIKLAR438.340.648 505.796.747KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 529.680 282.421İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 529.680 282.421Banka Kredileri9 529.680 282.421Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.013.052 59.256.535İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.013.052 59.256.535Banka Kredileri9 19.013.052 59.256.535Diğer Finansal Yükümlülükler10 164.512 155.236Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 164.512 155.236Ticari Borçlar11 608.233 9.063.647İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 8.258.392İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 608.233 805.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 152.405 155.585Diğer Borçlar12 2.118.887 350.103İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 2.003.777 233.513İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 115.110 116.590Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.024.491 821.342İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.024.491 821.342Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 1.122.711 148.682Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 1.122.711 148.682ARA TOPLAM17 24.733.971 70.233.551Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 7.012.484 5.132.101TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.746.455 75.365.652UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4.810.383 24.074.580İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 4.810.383 24.074.580Banka Kredileri9 4.810.383 24.074.580Diğer Finansal Yükümlülükler10 54.142 181.817Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 54.142 181.817Diğer Borçlar12 2.388.946 2.144.420İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 1.000 1.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.387.946 2.143.420Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.777 72.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 168.777 72.080TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.422.248 26.472.897TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.168.703 101.838.549ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 399.171.945 403.958.198Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.557.315 2.586.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.557.315 2.586.924Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.884.743 2.884.743Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -327.428 -297.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 148.360.352 161.258.840Net Dönem Karı veya Zararı29 -4.756.644 -12.898.488TOPLAM ÖZKAYNAKLAR399.171.945 403.958.198TOPLAM KAYNAKLAR438.340.648 505.796.747Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.928 416.723.928Transferler29 -60.788.632 60.788.632 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)16.797.886 16.797.886 16.797.886Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -110.313 428.729 318.416 318.416Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -291.574 3.064.155 2.740.568 161.258.840 16.797.886 433.840.230 0 433.840.230Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.819 2.884.743 2.740.568 161.258.840 -12.898.488 403.958.200 403.958.200Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.898.488 12.898.488 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-4.756.644 -4.756.644 -4.756.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -29.610 29.610 29.610Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -327.428 2.884.743 2.740.568 148.360.352 -4.756.644 399.171.945 0 399.171.945Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.610 318.416 263.619 -42.987Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)428.729Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -29.610 -110.313 263.619 -42.987Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.610 318.416 263.619 -42.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.786.254 17.116.302 1.208.971 -8.414.605Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.786.254 17.116.302 1.208.971 -8.414.605http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886816BIST