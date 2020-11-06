***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:22
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 60.965.238 31.877.386 24.512.235 16.477.168
Satışların Maliyeti
30 -51.449.705 -30.234.405 -18.376.426 -17.474.385
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.515.533 1.642.981 6.135.809 -997.217
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.515.533 1.642.981 6.135.809 -997.217
Genel Yönetim Giderleri
31 -8.465.561 -10.242.454 -3.379.610 -3.327.260
Pazarlama Giderleri
31 -3.368.324 -1.342.431 -1.510.802 -604.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 493.461 13.046.982 142.793 166.261
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.011.034 -3.250 -35.611 123.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.835.925 3.101.828 1.352.579 -4.638.976
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 925.722 29.456.822 0 1.267.121
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.910.203 32.558.650 1.352.579 -3.371.855
Finansman Gelirleri
35 2.360.374 1.876.715 1.020.673 37.251
Finansman Giderleri
35 -5.206.815 -17.637.479 -1.427.900 -5.037.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.212.054 -5.355.617
Dönem Karı (Zararı)
-4.756.644 16.797.886
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-4.756.644 16.797.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
490.950 -42.223.582
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 278.252 117.890
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.138.420 -12.884.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 67.088 -79.804
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.17 1.071.332 -12.804.846
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21,11 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-925.722 -29.456.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -925.722 -29.456.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.477.748 20.070.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.878.439 645.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 5.000 -3.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.873.439 648.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 11.628.446 3.634.279
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 -25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 11.628.446 3.659.279
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 8.825.500 4.158.385
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -1.554.678 4.179.133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.455.413 303.849
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 -8.258.392 242.071
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -197.021 61.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -3.180 23.861
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 7.061.791 4.756.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.013.312 3.474.486
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 1.770.265 3.690.592
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 243.047 -216.106
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 203.148 1.293.177
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.880.383 -2.398.337
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.880.383 -2.398.337
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.212.054 -5.355.617
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
36.361.837 20.469.800
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
8 0 -250.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.714 -771.200
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -15.714 -752.200
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -19.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 36.368.197 21.491.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19-29 9.354 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-59.378.819 -20.057.487
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
256.536 34.198
Kredilerden Nakit Girişleri
9 256.536 34.198
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-59.635.355 -20.091.685
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -59.635.355 -20.091.685
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.928 -4.943.304
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.804.928 -4.943.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.895.298 6.332.358
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.090.370 1.389.054
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.090.369 6.900.634
Ticari Alacaklar
11 1.895.085 4.512.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 5.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.895.085 4.507.078
Diğer Alacaklar
12 1.238.788 7.558.917
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 1.238.788 7.558.917
Stoklar
14 26.819.000 50.284.778
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.797.773 4.243.095
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.797.773 4.243.095
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 35.351 55.522
Diğer Dönen Varlıklar
16 12.222.215 17.505.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 12.222.215 17.505.026
ARA TOPLAM
52.098.581 91.060.050
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 6.911.920 7.811.211
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.010.501 98.871.261
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
8 250.000 250.000
Ticari Alacaklar
11 237.250 498.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 237.250 498.698
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 374.513.092 401.575.092
Maddi Duran Varlıklar
19 4.074.176 4.200.162
Binalar
19 3.421.909 3.421.909
Taşıtlar
19 586.435 712.140
Mobilya ve Demirbaşlar
19 65.832 66.113
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 183.919 315.712
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 26.379 40.491
Bilgisayar Yazılımları
20 26.379 40.491
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.330.147 406.925.486
TOPLAM VARLIKLAR
438.340.648 505.796.747
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 529.680 282.421
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 529.680 282.421
Banka Kredileri
9 529.680 282.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.013.052 59.256.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.013.052 59.256.535
Banka Kredileri
9 19.013.052 59.256.535
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 164.512 155.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 164.512 155.236
Ticari Borçlar
11 608.233 9.063.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 8.258.392
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 608.233 805.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 152.405 155.585
Diğer Borçlar
12 2.118.887 350.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 2.003.777 233.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 115.110 116.590
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.024.491 821.342
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.024.491 821.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 1.122.711 148.682
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 1.122.711 148.682
ARA TOPLAM
17 24.733.971 70.233.551
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 7.012.484 5.132.101
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.746.455 75.365.652
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.810.383 24.074.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 4.810.383 24.074.580
Banka Kredileri
9 4.810.383 24.074.580
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 54.142 181.817
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 54.142 181.817
Diğer Borçlar
12 2.388.946 2.144.420
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 1.000 1.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.387.946 2.143.420
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 168.777 72.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 168.777 72.080
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.422.248 26.472.897
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.168.703 101.838.549
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 399.171.945 403.958.198
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.557.315 2.586.924
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.557.315 2.586.924
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.884.743 2.884.743
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -327.428 -297.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 148.360.352 161.258.840
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -4.756.644 -12.898.488
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
399.171.945 403.958.198
TOPLAM KAYNAKLAR
438.340.648 505.796.747
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -181.261 2.635.427 2.740.568 222.047.473 -60.788.632 416.723.928 416.723.928
Transferler
29 -60.788.632 60.788.632 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
16.797.886 16.797.886 16.797.886
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -110.313 428.729 318.416 318.416
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -291.574 3.064.155 2.740.568 161.258.840 16.797.886 433.840.230 0 433.840.230
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.819 2.884.743 2.740.568 161.258.840 -12.898.488 403.958.200 403.958.200
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-12.898.488 12.898.488 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.756.644 -4.756.644 -4.756.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -29.610 29.610 29.610
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -327.428 2.884.743 2.740.568 148.360.352 -4.756.644 399.171.945 0 399.171.945
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.756.644 16.797.886 945.352 -8.371.618
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.610 318.416 263.619 -42.987
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
428.729
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -29.610 -110.313 263.619 -42.987
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.610 318.416 263.619 -42.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.786.254 17.116.302 1.208.971 -8.414.605
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.786.254 17.116.302 1.208.971 -8.414.605
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886816
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