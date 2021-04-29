***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
30 9.802.878 20.239.913
Satışların Maliyeti
30 -5.650.000 -17.844.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.152.878 2.395.913
BRÜT KAR (ZARAR)
4.152.878 2.395.913
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.681.677 -2.619.185
Pazarlama Giderleri
31 -882.166 -1.554.265
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 121.344 86.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -29.433 -626.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.680.946 -2.318.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 363.000 691.721
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.043.946 -1.626.366
Finansman Gelirleri
35 926.482 930.808
Finansman Giderleri
35 -537.036 -3.216.864
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.433.392 -3.912.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.392 -3.912.422
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.392 -3.912.422
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.433.392 -3.912.422
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.879.265 21.362.917
Dönem Karı (Zararı)
2.433.392 -3.912.422
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.433.392 -3.912.422
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-334.816 1.651.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,32 111.157 52.113
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 2.248.530
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-82.973 42.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21,29 -42.116 27.204
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25,11 -40.857 15.642
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-363.000 -691.722
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -363.000 -691.722
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.780.689 23.623.572
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -452.727 1.828.308
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 0 -9.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -452.727 1.837.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 553.350 9.833.087
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 553.350 9.833.087
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 470.000 2.625.000
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -475.529 -652.407
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 93.568 -8.218.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 0 -7.979.650
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 93.568 -238.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21 -14.526 -15.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
17 1.583.000 6.269.000
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 10.042 2.600.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 0 2.570.964
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 10.042 29.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -160.845 -124.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.174.356 9.478.746
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 1.174.356 9.478.746
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.879.265 21.362.917
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.597.000 9.000.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 50.889
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 10.076
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 40.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 3.597.000 8.950.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
19-29 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.868.708 -32.523.775
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29 0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-57.856 -36.521
Kredilerden Nakit Girişleri
10 -57.856 -36.521
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.810.852 -32.487.254
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -1.810.852 -32.487.254
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
29 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.607.557 -2.159.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.607.557 -2.159.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.978.015 6.895.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.585.572 4.735.534
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 10.845.100 3.999.058
Ticari Alacaklar
11 1.698.602 1.176.954
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 1.698.602 1.176.954
Diğer Alacaklar
12 608.965 574.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 608.965 574.660
Stoklar
14 16.869.000 19.253.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.286.089 5.810.559
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.286.089 5.810.559
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.797 49.816
Diğer Dönen Varlıklar
16 10.971.907 11.750.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 10.971.907 11.750.029
ARA TOPLAM
47.281.460 42.614.076
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17 5.546.420 2.332.420
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.827.880 44.946.496
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
11 43.774 112.693
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 43.774 112.693
Diğer Alacaklar
12 45.331 45.331
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,12 25.000 25.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 20.331 20.331
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
18 409.442.608 415.559.608
Maddi Duran Varlıklar
19 4.125.071 4.175.287
Binalar
19 3.514.392 3.514.392
Taşıtlar
19 610.679 660.895
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 396.495 453.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 17.626 21.893
Bilgisayar Yazılımları
20 17.626 21.893
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
414.070.905 420.367.982
TOPLAM VARLIKLAR
466.898.785 465.314.478
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 503.763 623.132
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 503.763 623.132
Banka Kredileri
9 503.763 623.132
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.836.301 12.867.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11.836.301 12.867.783
Banka Kredileri
9 11.836.301 12.867.783
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 275.270 256.431
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 275.270 256.431
Ticari Borçlar
11 179.493 85.924
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 179.493 85.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 156.012 170.538
Diğer Borçlar
12 74.697 112.417
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 74.697 112.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.107.619 1.268.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 1.107.619 1.268.463
Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.455.403 30.496.261
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21,25 30.455.403 30.496.261
ARA TOPLAM
17 44.588.558 45.880.949
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
17 2.052.791 878.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.641.349 46.759.384
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 660.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 660.000
Banka Kredileri
9 0 660.000
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 246.728 323.424
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
10 246.728 323.424
Diğer Borçlar
12 2.427.578 2.379.818
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 2.427.578 2.379.818
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 129.864 132.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 129.864 132.087
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.804.170 3.495.329
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
49.445.519 50.254.713
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 417.453.266 415.059.765
Ödenmiş Sermaye
29 250.000.000 250.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29 270.354 270.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29 2.522.339 2.562.230
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 2.522.339 2.562.230
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
29 2.891.481 2.891.481
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29 -369.142 -329.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.740.568 2.740.568
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 159.486.613 148.360.352
Net Dönem Karı veya Zararı
29 2.433.392 11.126.261
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
417.453.266 415.059.765
TOPLAM KAYNAKLAR
466.898.785 465.314.478
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -297.821 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.164 403.947.164
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
29 -12.916.258 12.916.258 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-3.912.422 -3.912.422
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 11.685 11.685
Sermaye Arttırımı
29 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
29 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -286.134 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -3.912.422 400.046.427 0 400.046.427
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.126.261 -11.126.261 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.433.392 2.433.392 2.433.392
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29 -39.891 -39.891
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
29 250.000.000 270.354 -369.142 2.891.481 2.740.568 159.486.613 2.433.392 417.453.266 0 417.453.266
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.433.392 -3.912.422
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.892 11.685
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19,29 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21,29 -39.892 11.685
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.892 11.685
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.393.500 -3.900.737
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.393.500 -3.900.737
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932481
BIST