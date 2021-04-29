***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat30 9.802.878 20.239.913Satışların Maliyeti30 -5.650.000 -17.844.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.152.878 2.395.913BRÜT KAR (ZARAR)4.152.878 2.395.913Genel Yönetim Giderleri31 -1.681.677 -2.619.185Pazarlama Giderleri31 -882.166 -1.554.265Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler33 121.344 86.097Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler33 -29.433 -626.647ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.680.946 -2.318.087Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 363.000 691.721Yatırım Faaliyetlerinden Giderler34 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.043.946 -1.626.366Finansman Gelirleri35 926.482 930.808Finansman Giderleri35 -537.036 -3.216.864SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.433.392 -3.912.422SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.433.392 -3.912.422DÖNEM KARI (ZARARI)2.433.392 -3.912.422Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.433.392 -3.912.422Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.879.265 21.362.917Dönem Karı (Zararı)2.433.392 -3.912.422Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.433.392 -3.912.422Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-334.816 1.651.767Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19,32 111.157 52.113Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 2.248.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-82.973 42.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21,29 -42.116 27.204Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25,11 -40.857 15.642Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-363.000 -691.722Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -363.000 -691.722Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.780.689 23.623.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11 -452.727 1.828.308İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6,11 0 -9.028İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -452.727 1.837.336Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12 553.350 9.833.087İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 553.350 9.833.087Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler14 470.000 2.625.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 -475.529 -652.407Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 93.568 -8.218.477İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6,11 0 -7.979.650İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11 93.568 -238.827Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)21 -14.526 -15.432Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler17 1.583.000 6.269.000Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12 10.042 2.600.156İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6,12 0 2.570.964İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 10.042 29.192Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)23 -160.845 -124.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.174.356 9.478.746Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)17 1.174.356 9.478.746Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.879.265 21.362.917YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.597.000 9.000.889Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 50.889Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 0 10.076Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 40.813Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 3.597.000 8.950.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)19-29 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.868.708 -32.523.775Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri29 0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-57.856 -36.521Kredilerden Nakit Girişleri10 -57.856 -36.521Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.810.852 -32.487.254Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -1.810.852 -32.487.254Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.607.557 -2.159.969NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.607.557 -2.159.969DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.978.015 6.895.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ10.585.572 4.735.534Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 10.845.100 3.999.058Ticari Alacaklar11 1.698.602 1.176.954İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 1.698.602 1.176.954Diğer Alacaklar12 608.965 574.660İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 608.965 574.660Stoklar14 16.869.000 19.253.000Peşin Ödenmiş Giderler15 6.286.089 5.810.559İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6,15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler15 6.286.089 5.810.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 1.797 49.816Diğer Dönen Varlıklar16 10.971.907 11.750.029İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 10.971.907 11.750.029ARA TOPLAM47.281.460 42.614.076Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar17 5.546.420 2.332.420TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.827.880 44.946.496DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar11 43.774 112.693İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar11 43.774 112.693Diğer Alacaklar12 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6,12 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller18 409.442.608 415.559.608Maddi Duran Varlıklar19 4.125.071 4.175.287Binalar19 3.514.392 3.514.392Taşıtlar19 610.679 660.895Kullanım Hakkı Varlıkları10 396.495 453.170Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 17.626 21.893Bilgisayar Yazılımları20 17.626 21.893TOPLAM DURAN VARLIKLAR414.070.905 420.367.982TOPLAM VARLIKLAR466.898.785 465.314.478KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 503.763 623.132İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9 503.763 623.132Banka Kredileri9 503.763 623.132Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.836.301 12.867.783İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.836.301 12.867.783Banka Kredileri9 11.836.301 12.867.783Diğer Finansal Yükümlülükler10 275.270 256.431Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 275.270 256.431Ticari Borçlar11 179.493 85.924İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11 179.493 85.924Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 156.012 170.538Diğer Borçlar12 74.697 112.417İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6,12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 74.697 112.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.107.619 1.268.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23 1.107.619 1.268.463Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.455.403 30.496.261Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21,25 30.455.403 30.496.261ARA TOPLAM17 44.588.558 45.880.949Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler17 2.052.791 878.435TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.641.349 46.759.384UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar0 660.000İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 0 660.000Banka Kredileri9 0 660.000Diğer Finansal Yükümlülükler10 246.728 323.424Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler10 246.728 323.424Diğer Borçlar12 2.427.578 2.379.818İlişkili Taraflara Diğer Borçlar12 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 2.427.578 2.379.818Uzun Vadeli Karşılıklar21 129.864 132.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 129.864 132.087TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.804.170 3.495.329TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER49.445.519 50.254.713ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar29 417.453.266 415.059.765Ödenmiş Sermaye29 250.000.000 250.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)29 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29 2.522.339 2.562.230Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 2.522.339 2.562.230Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)29 2.891.481 2.891.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29 -369.142 -329.251Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29 2.740.568 2.740.568Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29 159.486.613 148.360.352Net Dönem Karı veya Zararı29 2.433.392 11.126.261TOPLAM ÖZKAYNAKLAR417.453.266 415.059.765TOPLAM KAYNAKLAR466.898.785 465.314.478Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -297.821 2.891.481 2.740.568 161.258.840 -12.916.258 403.947.164 403.947.164Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler29 -12.916.258 12.916.258 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-3.912.422 -3.912.422Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 11.685 11.685Sermaye Arttırımı29 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)29 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -286.134 2.891.481 2.740.568 148.342.582 -3.912.422 400.046.427 0 400.046.427Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.126.261 -11.126.261 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.433.392 2.433.392 2.433.392Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)29 -39.891 -39.891Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler29 250.000.000 270.354 -369.142 2.891.481 2.740.568 159.486.613 2.433.392 417.453.266 0 417.453.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.433.392 -3.912.422DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-39.892 11.685Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19,29 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21,29 -39.892 11.685Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-39.892 11.685TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.393.500 -3.900.737Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.393.500 -3.900.737http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932481BIST