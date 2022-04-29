***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 12.695.372 9.802.878Satışların Maliyeti22 -4.340.851 -5.650.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.354.521 4.152.878BRÜT KAR (ZARAR)8.354.521 4.152.878Genel Yönetim Giderleri23 -2.061.192 -1.681.677Pazarlama Giderleri23 -1.710.204 -882.166Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 822.980 121.344Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -216.280 -29.433ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.189.825 1.680.946Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 0 363.000Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.005.169 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.184.656 2.043.946Finansman Gelirleri26 9.172.640 926.482Finansman Giderleri26 -398.180 -537.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.959.116 2.433.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)12.959.116 2.433.392DÖNEM KARI (ZARARI)12.959.116 2.433.392Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.959.116 2.433.392Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI9.582.396 4.879.265Dönem Karı (Zararı)12.959.116 2.433.392Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)12.959.116 2.433.392Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.251.512 -334.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 126.610 111.157Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler29.274 -82.974Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 29.447 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler24 -173 -82.974Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26 39.116 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 39.116 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler14 -2.446.512 -363.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.446.512 -363.000İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.125.208 2.780.690Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 532.350 -452.727İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 532.350 -452.727Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 593.617 553.352İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 593.617 553.352Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-568.000 1.583.000Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)13 -568.000 1.583.000Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 470.000Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.134.200 -475.529Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 694.957 93.568İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 694.957 93.568Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 2.480 -14.526Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.284.700 1.174.356Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8,11 187.987 10.041İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8,11 187.987 10.041Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -149.699 -160.845Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.582.396 4.879.265YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.479.026 3.597.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit GirişleriBaşka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları6 -10.837.538Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 7.358.512 3.597.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.147.112 -1.868.708Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.045.500 0Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 -1.045.500 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri18 10.888 0Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri18 10.888 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 0 -1.810.852Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları18 0 -1.810.852Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları18 -112.500 -57.856Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)29 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.956.258 6.607.557NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.956.258 6.607.557DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.430.338 3.978.015DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6.386.596 10.585.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 6.386.596 1.430.338Ticari Alacaklar7 750.203 1.204.606İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 750.203 1.204.606Diğer Alacaklar8 195.186 3.122İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 195.186 3.122Peşin Ödenmiş Giderler10 10.663.936 9.529.736İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 10.663.936 9.529.736Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 767 192.063Diğer Dönen Varlıklar11 8.995.240 9.589.625İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11 8.995.240 9.589.625ARA TOPLAM26.991.928 21.949.490Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar13 3.870.000 3.302.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.861.928 25.251.490DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 77.945.011 67.107.473İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar6 77.945.011 67.107.473Ticari Alacaklar7 471.237 549.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 471.237 549.184Diğer Alacaklar8 45.331 45.331İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 25.000 25.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 20.331 20.331Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 945.866.040 950.778.040Maddi Duran Varlıklar15 4.567.640 4.638.254Binalar15 4.175.655 4.196.550Taşıtlar15 336.192 377.842Mobilya ve Demirbaşlar15 55.793 63.862Kullanım Hakkı Varlıkları16 581.340 634.819Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 4.777 7.294Bilgisayar Yazılımları17 4.777 7.294TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.029.481.376 1.023.760.395TOPLAM VARLIKLAR1.060.343.304 1.049.011.885KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar18 108.838 97.950İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar18 108.838 97.950Banka Kredileri18 108.838 97.950Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.715 238.541İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları230.715 238.541Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 230.715 238.541Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar7 821.635 126.678İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 821.635 126.678Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 208.749 206.269Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.264.107 2.413.806İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.264.107 2.413.806Kısa Vadeli Karşılıklar20 30.313.084 30.313.084Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 30.313.084 30.313.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 115.187 130.127İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11 115.187 130.127ARA TOPLAM13 34.062.315 33.526.455Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler13 2.764.000 4.048.700TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.826.315 37.575.155UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18 797.802 863.360İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar797.802 863.360Kiralama İşlemlerinden Borçlar18 797.802 863.360İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Diğer Borçlar8 2.915.169 2.712.242İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.915.169 2.712.242Uzun Vadeli Karşılıklar20 250.060 197.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 250.060 197.478TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.963.031 3.773.080TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.789.346 41.348.235ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 1.019.553.958 1.007.663.650Ödenmiş Sermaye21 250.000.000 250.000.000Geri Alınmış Paylar (-)21 -27.355.521 -26.310.021Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 270.354 270.354Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 3.020.389 3.043.697Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 3.020.389 3.043.697Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 3.556.049 3.556.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -535.660 -512.352Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 3.336.098 3.260.739Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 3.336.098 3.260.739Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 777.323.522 158.966.442Net Dönem Karı veya Zararı21 12.959.116 618.432.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.019.553.958 1.007.663.650TOPLAM KAYNAKLAR1.060.343.304 1.049.011.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 250.000.000 270.354 -329.251 2.891.481 2.740.568 148.360.352 11.126.261 415.059.765 415.059.765Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler21 11.126.261 -11.126.261 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)21 2.433.392 2.433.392 2.433.392Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -39.891 -39.891 -39.891Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 250.000.000 270.354 -369.142 2.891.481 2.740.568 159.486.613 2.433.392 417.453.266 0 417.453.266Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 250.000.000 -26.310.021 270.354 -512.352 3.556.049 3.260.739 158.966.442 618.432.439 1.007.663.650 1.007.663.650Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler75.359 618.357.080 -618.432.439 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)21 12.959.116 12.959.116 12.959.116Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -23.308 -23.308 -23.308Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 -1.045.500 -1.045.500 -1.045.500Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 250.000.000 -27.355.521 270.354 -535.660 3.556.049 3.336.098 777.323.522 12.959.116 1.019.553.958 0 1.019.553.958Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)12.959.116 2.433.392DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-23.308 -39.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -23.308 -39.892Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-23.308 -39.892TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.935.808 2.393.500Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları12.935.808 2.393.500http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025756BIST