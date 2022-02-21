***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 21.02.2022Genel Kurul Tarihi 24.03.2022Genel Kurul Saati 08:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2021 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,3 - 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,4 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,7 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,9 - Şirket Paylarının Geri Alım Sürecinin Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmasını teminen Şirket aktifindeki 54 adet bağımsız bölümün satışına dair bilgi verilmesi,11 - 2021 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,12 - Dilek ve temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Çağrı İlanı_24.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme _2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 24.03.2022_ 2021 GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Vekâletname_24.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003218BIST