***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2022 18:13
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 21.02.2022
Genel Kurul Tarihi 24.03.2022
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No.177-183 Wyndham Grand İstanbul Levent otel 4. Kat Leonardo Da Vinci Salonu 34394 Şişli/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2021 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım politikalarının görüşülmesi,
4 - Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nce belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
9 - Şirket Paylarının Geri Alım Sürecinin Genel Kurul'un bilgisine ve onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmasını teminen Şirket aktifindeki 54 adet bağımsız bölümün satışına dair bilgi verilmesi,
11 - 2021 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Dilek ve temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Davet Çağrı İlanı_24.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme _2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 24.03.2022_ 2021 GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekâletname_24.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003218
BIST