***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2020 18:13
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 Yılı 1. dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Gelir Tablomuz sadece Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. Konsolide sonuçları içermemektedir.
Tasarruf sahipleri ev kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847367
BIST
18:00105.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 406,26
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
18:006,8203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0481
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
18:007,5511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,0913
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5511
En Düşük
7,4416
18:00377,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 5,49
|Açılış
|: 377,85
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|15.733.199
|% 9,99
|
|ARSAN
|4,96
|45.023.444
|% 9,98
|
|HLGYO
|1,67
|75.423.436
|% 9,87
|
|SAYAS
|3,91
|19.862.005
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,47
|5.800.721
|% 9,83
|
|IZTAR
|4,68
|2.317.426
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|7.009.441
|% -10,00
|
|UZERB
|3,96
|228.904
|% -10,00
|
|CASA
|20,54
|204.343
|% -9,99
|
|RTALB
|25,22
|19.090.567
|% -9,99
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|PGSUS
|58,80
|1.017.395.574
|% -0,51
|
|ASELS
|30,06
|809.468.165
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,66
|667.657.920
|% 1,07
|
|GARAN
|7,78
|2.225.889.240
|% 1,83
|
|THYAO
|12,68
|2.898.912.204
|% 2,84
|
|EKGYO
|1,44
|322.004.600
|% 0,70
|
|GSRAY
|3,09
|650.541.101
|% 7,67
|
|YKBNK
|2,22
|397.204.971
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3738
|8,4157
|% 1,13
|
|Frank
|7,0406
|7,0830
|% 1,03
|
|Riyal
|1,8091
|1,8182
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|13,48
|
|Altın Gr.
|378
|378
|5,49
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.482
|35,30
|
|Tam
|2.521
|2.558
|47,70
|
|Yarım
|1.230
|1.245
|17,70
|
|Çeyrek
|615
|623
|8,90
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,82
|3,83
|0,06
|
|B. Petrol
|35,79
|35,79
|1,19
|