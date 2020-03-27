***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.03.2020 14:55
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Teklifi Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 04.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
OZGYO, TRAOZFIN91P5 0 0
Ek Açıklamalar
TL zarar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, (12.898.488) TL zarar hesaplanmış olup, kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı 127.622.037,984 kabul oyuna karşılık, katılanların oybirliği ile kâr dağıtılmamasına karar verildi. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası, hakkında bilgi verildi. 2019 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden (25.990.143,83)
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 KAR DAĞITIMI BİLGİLENDİRME.pdf
EK: 2 2019 Kar Dağıtım Tablosu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832831
BIST