***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
20.08.2020 20:05
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2020 - "KAP Şablon değişikliği nedeni ile tekrar açıklama yapılmıştır"
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
17.08.2020
Davanın Konusu
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği 2.577.452,88 TL zararın şimdilik 100.000 TL'sinin, Şirketimiz ve Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebi
Karşı Taraf(lar)
Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Davanın Tutarı
100.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Onbinde 2.2'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 E.
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Tensip Kararı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
17.12.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
İlk Bilanço Tarihinde Ayrılacaktır
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aktif Toplamının onbinde 2.2 oranındaki etki önemsizdir.
Açıklamalar
Bir yatırım kuruluşu tarafından 2.577.453 TL zarara uğradıkları iddiası ve şimdilik bu zararın 100.000 TL'lik kısmının tazmini talebi ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.10 ve md.32 hükümlerine dayanarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde bir alacak davası açıldığı bilgisi şirketimize 17.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870469
BIST