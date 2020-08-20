***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2020 - "KAP Şablon değişikliği nedeni ile tekrar açıklama yapılmıştır"Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi17.08.2020Davanın KonusuDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği 2.577.452,88 TL zararın şimdilik 100.000 TL'sinin, Şirketimiz ve Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebiKarşı Taraf(lar)Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.Davanın Tutarı100.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Onbinde 2.2'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/411 E.Davanın Duruşma TarihiAlınan KararTensip KararıBir Sonraki Duruşma Tarihi17.12.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarıİlk Bilanço Tarihinde AyrılacaktırOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAktif Toplamının onbinde 2.2 oranındaki etki önemsizdir.AçıklamalarBir yatırım kuruluşu tarafından 2.577.453 TL zarara uğradıkları iddiası ve şimdilik bu zararın 100.000 TL'lik kısmının tazmini talebi ile 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.10 ve md.32 hükümlerine dayanarak İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde bir alacak davası açıldığı bilgisi şirketimize 17.08.2020 tarihinde tebliğ edilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870469BIST