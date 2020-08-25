***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









YokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi24.08.2020Davanın KonusuDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL?sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici?den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 251.509.386,85 TL?dir.Karşı Taraf(lar)Metro Avrasya İnvestment Georgia A.Ş.Davanın Tutarı100.000 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Onbinde 2,2'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 393 EDavanın Duruşma Tarihi15.12.2020Alınan KararTensip KararıBir Sonraki Duruşma Tarihi15.12.2020Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarıİlk Bilanço Tarihinde AyrılacaktırOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.AçıklamalarDavacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 251.509.386,85 TL'dir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871008BIST