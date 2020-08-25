***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
25.08.2020 11:02
Yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.08.2020
Davanın Konusu
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL?sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici?den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 251.509.386,85 TL?dir.
Karşı Taraf(lar)
Metro Avrasya İnvestment Georgia A.Ş.
Davanın Tutarı
100.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Onbinde 2,2'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 393 E
Davanın Duruşma Tarihi
15.12.2020
Alınan Karar
Tensip Kararı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
15.12.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
İlk Bilanço Tarihinde Ayrılacaktır
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.
Açıklamalar
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 251.509.386,85 TL'dir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871008
BIST
13:271.107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,24
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.108
|
1.118
En Düşük
1.100
13:277,3984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0208
|Açılış
|: 7,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3990
En Düşük
7,3558
13:278,7580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0601
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7595
En Düşük
8,6716
13:27457,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,11
|Açılış
|: 457,72
|
|Önceki Kapanış
|: 457,83
|
460,40
En Düşük
456,18
BIST En Aktif Hisseler13:27
|INTEM
|14,30
|3.889.635
|% 10,00
|
|IZMDC
|19,60
|9.550.980
|% 9,99
|
|KENT
|371,00
|3.235.862
|% 9,99
|
|TKURU
|106,50
|284.994
|% 9,91
|
|CUSAN
|5,11
|30.717.229
|% 9,89
|
|BURVA
|55,00
|739.085
|% -6,78
|
|DERAS
|8,98
|9.431.892
|% -6,46
|
|BURCE
|21,54
|994.952
|% -6,35
|
|IZFAS
|3,05
|740.164
|% -5,57
|
|NIBAS
|15,35
|687.036
|% -5,25
|
|THYAO
|11,38
|927.673.125
|% 2,71
|
|PETKM
|4,16
|764.103.547
|% 0,48
|
|SASA
|15,73
|544.227.573
|% 5,57
|
|GUSGR
|6,56
|449.842.419
|% 1,86
|
|GSRAY
|3,10
|380.472.523
|% 6,16
|
|PETKM
|4,16
|764.103.547
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,91
|303.288.950
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,09
|320.456.357
|% -2,34
|
|GSRAY
|3,10
|380.472.523
|% 6,16
|
|BJKAS
|3,25
|293.504.662
|% 2,20
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3962
|7,3984
|% 0,28
|
|Euro
|8,7533
|8,7580
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,6658
|9,7143
|% 0,55
|
|Frank
|8,0986
|8,1474
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9643
|1,9742
|% 0,12
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-2,09
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|3.043
|3.089
|-24,00
|
|Tam
|3.029
|3.105
|-23,53
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-11,38
|
|Çeyrek
|734
|751
|-5,69
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,83
|45,83
|0,19
|