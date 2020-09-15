Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

15.09.2020 09:54
GÜNCEL HABERLER



-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.09.2020
Davanın Konusu
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 11.292.908,76 TL'dir.
Karşı Taraf(lar)
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Davanın Tutarı
100.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Onbinde 2,2'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 396 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
13.11.2020
Alınan Karar
Tensip Kararı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
13.11.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
İlk Bilanço Tarihinde Ayrılacaktır
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.
Açıklamalar

Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 11.292.908,76 TL'dir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875049


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:311.114
Değişim :  0,59% |  6,48
Açılış :  1.111  
Önceki Kapanış :  1.107  
En Yüksek
1.115 En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler10:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 12,32 2.540.162 % 10,00  
YBTAS 11.147,00 278.675 % 10,00  
TKURU 443,50 470.554 % 10,00  
TACTR 8,36 590.199 % 10,00  
LINK 40,52 803.795 % 9,99  
daha fazla
10:29 Alış Satış %  
Dolar 7,4873 7,4898 % 0,07  
Euro 8,8969 8,9018 % 0,16  
Sterlin 9,5919 9,6400 % 0,09  
Frank 8,2251 8,2746 % 0,25  
Riyal 1,9884 1,9983 % -0,04  
daha fazla
10:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 8,13  
Altın Gr. 472 473 1,82  
Cumhuriyet 3.126 3.173 28,00  
Tam 3.111 3.188 25,51  
Yarım 1.504 1.542 12,34  
Çeyrek 754 771 6,17  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 0,26  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,05  
B. Petrol 39,49 39,49 -0,12  
Seans Raporu 10:29
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru