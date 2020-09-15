***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
15.09.2020 09:54
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
14.09.2020
Davanın Konusu
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 11.292.908,76 TL'dir.
Karşı Taraf(lar)
VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş.
Davanın Tutarı
100.000 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Onbinde 2,2'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 396 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
13.11.2020
Alınan Karar
Tensip Kararı
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
13.11.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
İlk Bilanço Tarihinde Ayrılacaktır
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Aktif Toplamının Onbinde 2,2 Oranında ki Etki Önemsizdir.
Açıklamalar
Davacının uğramış olduğunu iddia ettiği zararın şimdilik 100.000 TL'sinin şirketimiz ve şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Özderici ve Ali Uğur Özderici'den tazmini talebidir. Davacının iddia ettiği uğramış olduğu zarar tutarı 11.292.908,76 TL'dir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875049
BIST
10:311.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,48
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.115
En Düşük
1.111
10:317,4917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0075
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4694
10:318,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0122
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9259
En Düşük
8,8633
10:31472,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,96
|Açılış
|: 472,74
|
|Önceki Kapanış
|: 470,77
|
473,96
En Düşük
470,02
BIST En Aktif Hisseler10:29
|CRFSA
|12,32
|2.540.162
|% 10,00
|
|YBTAS
|11.147,00
|278.675
|% 10,00
|
|TKURU
|443,50
|470.554
|% 10,00
|
|TACTR
|8,36
|590.199
|% 10,00
|
|LINK
|40,52
|803.795
|% 9,99
|
|PKENT
|985,60
|31.539
|% -10,00
|
|FENER
|34,04
|37.940.429
|% -9,99
|
|METUR
|5,42
|614.565
|% -9,67
|
|RODRG
|3,50
|233.713
|% -8,62
|
|TSPOR
|5,02
|11.126.010
|% -8,39
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|PETKM
|4,33
|64.390.095
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|GARAN
|6,79
|51.867.616
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,13
|292.303.729
|% -0,63
|
|SKBNK
|1,48
|59.864.419
|% 2,07
|
|IHLAS
|1,07
|38.580.068
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,86
|51.560.820
|% 1,64
|
|SISE
|6,39
|160.584.400
|% -0,62
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4873
|7,4898
|% 0,07
|
|Euro
|8,8969
|8,9018
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,5919
|9,6400
|% 0,09
|
|Frank
|8,2251
|8,2746
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9884
|1,9983
|% -0,04
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|8,13
|
|Altın Gr.
|472
|473
|1,82
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|0,05
|
|B. Petrol
|39,49
|39,49
|-0,12
|