***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
22.01.2021 18:44
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
12.08.2020
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
28.08.2020
Davanın Konusu
Davacının Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini Talebi
Karşı Taraf(lar)
Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.
Davanın Tutarı
8.529.371,83 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yüzde 1,95'dir.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 399 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
04.02.2021
Alınan Karar
-
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
100.000 TL
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Islah tutarının bu aşamada Şirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
Açıklamalar
İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/399 E. dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 8.429.371,83 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 22.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904023
BIST