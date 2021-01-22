***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi12.08.2020Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi28.08.2020Davanın KonusuDavacının Uğradığını İddia Ettiği Zararın Tazmini TalebiKarşı Taraf(lar)Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.Davanın Tutarı8.529.371,83 TLDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)Yüzde 1,95'dir.İlgili Mahkeme ve Dosya Noİstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020 / 399 EsasDavanın Duruşma Tarihi04.02.2021Alınan KararBir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı100.000 TLOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirketimiz olağan faaliyetlerine devam etmektedir. Islah tutarının bu aşamada Şirketimiz faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.Açıklamalarİstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2020/399 E. dosyasında dava değerinin ıslah yoluyla 8.429.371,83 TL tutarında artırıldığı Şirketimizce 22.01.2021 tarihinde öğrenilmiştir.Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904023BIST