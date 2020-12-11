***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2020 10:44
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 100 Bağlı Ortaklığı Özderici Varlık Kiralama A.Ş.'nin, İstanbul Ticaret Sicili tarafından terkini 10.12.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 31.12.2020 dönemi itibari ile Finansal Tablolarımız SOLO olarak yayımlanacaktır.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892753
BIST
10:451.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.349
10:457,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0575
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,9540
En Düşük
7,8772
10:459,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0547
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6534
En Düşük
9,5637
10:45468,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,22
|Açılış
|: 468,06
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
468,78
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler10:45
|DITAS
|38,72
|4.421.243
|% 10,00
|
|SNKRN
|6,95
|1.055.086
|% 9,97
|
|KRVGD
|15,91
|44.978.413
|% 9,95
|
|SELGD
|4,50
|532.422
|% 9,76
|
|UMPAS
|1,35
|829.625
|% 9,76
|
|CASA
|117,90
|167.418
|% -10,00
|
|MERIT
|75,00
|31.425
|% -6,25
|
|MTRYO
|2,46
|2.489.881
|% -5,75
|
|RHEAG
|4,19
|6.170.388
|% -4,99
|
|VANGD
|7,54
|598.864
|% -4,80
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|GARAN
|9,47
|357.883.348
|% -0,32
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|ASELS
|17,41
|198.094.202
|% -1,25
|
|SISE
|7,23
|923.318.681
|% 0,98
|
|ALBRK
|1,86
|182.648.805
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,45
|134.471.538
|% 1,40
|
|PETKM
|4,84
|425.767.215
|% 2,54
|
|ODAS
|3,76
|323.373.485
|% -3,09
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9430
|7,9478
|% 0,73
|
|Euro
|9,6366
|9,6466
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,5178
|10,5705
|% 0,52
|
|Frank
|8,9092
|8,9629
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1089
|2,1194
|% 0,52
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,64
|
|Altın Gr.
|468
|468
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-1,00
|
|Tam
|3.075
|3.153
|-2,79
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-1,35
|
|Çeyrek
|745
|763
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,92
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,30
|