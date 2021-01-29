***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 11:33
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca 2020 yılı içerisinde kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında solo mali tablolarda satım işlemlerimizin toplamı 71.145.854 TL+KDV, kiralama işlemlerimizin toplamı 10.935.785 TL+ KDV olacak şekilde gerçekleşmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905860
BIST
12:491.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -8,01
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.494
En Düşük
1.474
12:497,3334
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3237
12:498,8837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0202
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8699
12:49435,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,55
|Açılış
|: 435,98
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler12:49
|PKENT
|1.524,60
|21.446.955
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|CMBTN
|402,00
|21.835.129
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|424.119
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,20
|3.357.100
|% -7,69
|
|EKGYO
|2,36
|546.069.718
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,76
|518.311.469
|% 1,08
|
|KARSN
|5,36
|651.475.599
|% 7,41
|
|SKBNK
|1,48
|156.439.722
|% 1,37
|
|ODAS
|3,81
|384.192.668
|% -0,78
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3291
|7,3334
|% -0,01
|
|Euro
|8,8798
|8,8837
|% -0,23
|
|Sterlin
|9,9860
|10,0360
|% -0,56
|
|Frank
|8,2011
|8,2505
|% -0,28
|
|Riyal
|1,9473
|1,9571
|% -0,11
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|7,75
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,31
|
|Cumhuriyet
|2.889
|2.933
|-31,00
|
|Tam
|2.874
|2.947
|-34,93
|
|Yarım
|1.389
|1.425
|-16,90
|
|Çeyrek
|697
|713
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|26,77
|26,80
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,03
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|0,28
|