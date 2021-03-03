***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2021 18:12
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.03.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ uyarınca, 2020 mali yılı olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un oyuna sunulmak üzere, Şirketimizin Yönetim Kurulunda (tekrar görev almak üzere), Bağımsız Yönetim kurulu üye adayı olarak, Sayın Mehmet Ali Güneysu ve Selim Taylan'ın belirlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914890
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4338
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
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7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0780
|Açılış
|: 8,9350
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|Önceki Kapanış
|: 8,8250
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8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,46
|Açılış
|: 411,62
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4286
|7,4340
|% 1,00
|
|Euro
|8,9732
|8,9818
|% 0,89
|
|Sterlin
|10,3526
|10,4045
|% 1,04
|
|Frank
|8,0641
|8,1127
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-12,64
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,25
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,13
|64,13
|1,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem