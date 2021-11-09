***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2021,08.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşleme Konu Payİşlem Tarihiİşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)Sermayeye Oranı (%)İşlem Fiyatı (TL/Adet)Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar1. OZGYO, TRAOZFIN91P508.11.2021 97.703 0,039 1,64 -2. OZGYO, TRAOZFIN91P509.11.2021 1.000.000 0,400 1,65 -03.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden 09.11.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976525BIST