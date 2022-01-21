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***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.01.2022 14:11
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

alar

Şirketimiz 21.01.2022 tarih ve 233 Nolu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Seri:III N48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin, Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2022 yılında aşağıda bilgisi verilen değerlemeye yetkili kuruluştan hizmet alınmasına, ayrıca yıl içinde edinilebilecek ve değerleme hizmeti gerektirecek varlıklar için de Emsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen firmanın kamuya açıklanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Varlık ve Seçilen Gayrimenkul Değerleme Şirketi:
Yapı  Kredi Plaza Ofis Katı - Levent (Emsal  Gayrimenkul Değerleme ve  Danışmanlık A.Ş.) Nuvo  Dragos Projesi - Maltepe (Emsal  Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık  A.Ş.)           
              
  Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995621


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