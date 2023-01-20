***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 18:12
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesinde 09.10.2020 tarihinde yapılan değişiklikler kapsamında özel durum açıklamasıdır.
31.12.2022 tarihi itibariyle Şirketimizin portföyünde bulunan Nuvo Dragos projesindeki 410 adet bağımsız bölümden 2015 yılından itibaren farklı tarihlerde ilişkili taraf olmayan gerçek ve tüzel kişilere kiralanan ve Türk Borçlar Kanunu'na eklenen geçici madde (11.06.2022 tarihli Resmi Gazete, Sayı 31863, Kanun No-7409, Madde:4) ile kira artışlarının % 25 ile sınırlandırılmış olması sebebiyle fiilî kira bedeli güncel kira ekspertiz değerlerinin % 95'inin altında kalan bazı münferit örnekler bulunmaktır. Bu durum yapılacak ilk Olağan Genel Kurul gündemine alınacak ve ortaklara bilgi verilecektir.
Şirketimiz portföyünde yer alan gayrimenkullerin Tebliğ'in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılan satış işlemlerinde Tebliğ'de belirtilen ekspertiz değerinin % 95'inin altında bir satış bulunmamakta ve aynı dönemde Şirketimiz portföyüne bir gayrimenkul alım işlemi bulunmamaktadır.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103506
BIST
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|ONCSM
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|5.296.315
|% 10,00
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|MRSHL
|434,90
|5.936.820
|% 9,99
|
|SDTTR
|132,20
|322.792.702
|% 9,98
|
|ASTOR
|26,72
|2.058.769.445
|% 9,96
|
|ALARK
|75,10
|1.807.675.507
|% 9,96
|
|EYGYO
|22,32
|661.122.746
|% -10,00
|
|GUBRF
|305,20
|3.216.369.647
|% -10,00
|
|RODRG
|55,80
|17.894.022
|% -10,00
|
|VKING
|43,52
|28.773.212
|% -9,97
|
|ATSYH
|84,00
|4.130.263
|% -8,65
|
|THYAO
|149,80
|11.981.888.236
|% -0,27
|
|TUPRS
|634,70
|8.066.202.918
|% 3,17
|
|ASELS
|61,55
|6.304.561.499
|% 0,98
|
|KOZAL
|555,60
|4.691.580.973
|% -5,11
|
|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
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|
|EKGYO
|8,10
|2.826.763.881
|% -0,37
|
|YKBNK
|9,09
|2.880.563.822
|% -3,30
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|AKBNK
|16,65
|4.355.518.181
|% -2,35
|
|ISCTR
|10,89
|2.067.431.931
|% -3,03
|
|SKBNK
|2,65
|441.765.009
|% -1,49
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,7950
|18,8046
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|
|Euro
|20,4261
|20,4323
|% -0,30
|
|Sterlin
|23,2309
|23,3474
|% -0,17
|
|Frank
|20,3312
|20,4537
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9942
|5,0192
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-2,32
|
|Altın Gr.
|1.166
|1.166
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|7.829
|7.947
|-46,00
|
|Tam
|7.863
|7.935
|-1,00
|
|Yarım
|3.840
|3.883
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.920
|1.941
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,57
|-0,36
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|Gümüş Gr.
|14,24
|14,25
|-0,21
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|B. Petrol
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|86,38
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17:56TKFEN
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17:55XU100
Endeks 5, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 90, 129.00 milyon TL de