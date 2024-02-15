***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2024 19:04
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.01.2021, 25.01.2021, 27.01.2021 ve 24.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.01.2021, 25.01.2021, 27.01.2021 ve 24.08.2021 tarihli açıklamalarımızda bildirilen dava dosyalarının İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 15.02.2024 tarihli 13 numaralı celsesinde, tüm davaların reddine karar verilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249905
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|BSOKE
|13,75
|137.522.777
|% 10,00
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|BNTAS
|14,09
|96.143.951
|% 9,99
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|SELVA
|15,42
|109.149.825
|% 9,99
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|KUVVA
|57,25
|7.051.511
|% 9,99
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|HUBVC
|14,97
|80.233.796
|% 9,99
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|PEKGY
|32,20
|262.583.341
|% -7,31
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|KLGYO
|5,49
|923.955.260
|% -6,63
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|MARBL
|24,00
|610.145.090
|% -6,47
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|UFUK
|153,90
|12.925.361
|% -6,44
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|RNPOL
|43,04
|171.096.797
|% -6,43
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|THYAO
|284,00
|14.179.234.630
|% 0,53
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|GUBRF
|211,30
|11.107.768.118
|% 2,67
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|SASA
|44,16
|9.652.504.314
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|ISCTR
|27,70
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|EREGL
|47,08
|6.909.983.714
|% 1,03
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|EKGYO
|10,43
|3.252.202.266
|% 0,29
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|ZOREN
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|1.251.676.748
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|1.099.188.803
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|SASA
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|9.652.504.314
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|Dolar
|30,7343
|30,7373
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|Euro
|33,1714
|33,1938
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|Sterlin
|38,5381
|38,7314
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|Frank
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|34,9539
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|Riyal
|8,1764
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|Gümüş ONS
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|Platin
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|899,40
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|953,59
|956,42
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