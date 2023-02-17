***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2023 18:42
***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
17.02.2023 tarihinde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,97 - 4,02 fiyat aralığında 100.000 adet Alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 17.02.2023 tarihi itibariyle %.0,04 sınırına ulaşmıştır.
Nuvo Kiralama ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
17/02/2023 100.000 0 100.000 0 100.000 % 0 % 0 % 0,04 % 0,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114922
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0417
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1310
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0180
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.114,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.114,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8734
|18,8890
|% 0,22
|
|Euro
|20,1207
|20,1310
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5782
|22,6914
|% 0,21
|
|Frank
|20,2540
|20,3761
|% -0,12
|
|Riyal
|5,0171
|5,0423
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.572
|7.638
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.738
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|0,02
|
|B. Petrol
|82,97
|82,97
|-2,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem