***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar17.02.2023 tarihinde Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,97 - 4,02 fiyat aralığında 100.000 adet Alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş sermayesindeki paylarımız 17.02.2023 tarihi itibariyle %.0,04 sınırına ulaşmıştır.Nuvo Kiralama ve Gayrimenkul Yatırımları A.ŞPay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/02/2023 100.000 0 100.000 0 100.000 % 0 % 0 % 0,04 % 0,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114922BIST